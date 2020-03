Liverpool claque la porte du joueur

Philippe Coutinho ne continuera pas dans le Barça. C’est un secret de polichinelle, rien de nouveau. Le Brésilien sera l’une des grandes devises du club cet été, l’un des principaux atouts de l’entité pour rester à flot dans un marché des transferts qui se présente comme le plus atypique du football moderne. Non seulement l’énorme dévaluation que les joueurs subissent de la crise mondiale, les transformant en bonnes affaires, mais aussi en raison de l’impact négatif que cela aura sur les clubs au niveau économique et qui en amènera beaucoup à troquer.

Le Barca mettre à Coutinho sur le marché, mais vous savez déjà que l’un des clubs dans lesquels vous avez eu vos espoirs a claqué la porte. Selon le Mirror, le Liverpool Le retour du Brésilien à Anfield n’est actuellement pas envisagé. Ils ont passé cinq ans à un niveau très élevé à Rio de Janeiro avec les Reds, mais en ce moment, avec le personnel actuel au service de Jurgen Klopp, Coutinho n’a pas sa place dans cette équipe. Bien que cela puisse être une opération sûre, car il a déjà donné une très haute performance en Premier, le club ne le voit pas nécessaire et choisira d’autres options. Étaient 160 millionss euros ce qu’ils ont obtenu pour lui en janvier 2018.

Le Bayern Munich elle ne rendra pas non plus effective l’option d’achat qui abrite votre prêt. Le chiffre monte à 120 millions d’euros Et les Bavarois considèrent que le prix du joueur est bien inférieur au montant fixé par lui fin août. Par conséquent, son séjour en Bundesliga a une date d’expiration. De plus, le Brésilien n’a pas caillé aussi bien que prévu à l’Allianz Arena, avec seulement 22 départs à ce jour et neuf buts.

Bien que cette porte se soit refermée, Coutinho il est clair qu’il veut retourner en Premier League, où il a le plus apprécié et où son football brille au niveau qu’il attend. L’alignement dans le championnat britannique est élevé et les clubs avec le projet de la Tottenham Hotspur, Chelsea et Manchester United enchérir dessus. Pour le moment, personne ne s’est assis pour parler – ou un appel vidéo – avec le Barça pour le moment, mais l’intérêt est connu.

En fait, le club culé serait prêt à écouter tout le monde, tant que les joueurs présentant un intérêt pour l’entité sont inclus, comme dans le cas des Spurs, Ndombele. Les Blaugranas tenteront de renforcer leur milieu de terrain et les qualités du milieu de terrain de Tottenham comme la planche. C’est donc une option viable pour le moment Coutinho vous avez déjà une de vos portes de sortie verrouillée.