Liverpool en colère contre la FIFA “ ridicule '' après que les officiels ont empêché les joueurs de célébrer la victoire de la Coupe du monde des clubs

Liverpool serait furieux contre la FIFA après que leurs officiels trop zélés aient empêché Jurgen Klopp et ses joueurs de célébrer leur triomphe en Coupe du monde des clubs sur le Qatar.

Après avoir battu Flamengo 1-0 pour être couronné champion du monde, l'équipe des Reds a levé le trophée et a ensuite célébré ensemble sur le terrain alors qu'ils se délectaient de terminer une incroyable 2019 avec un troisième trophée, après des victoires en Ligue des champions et en Super Coupe.

Liverpool est au sommet du monde

Klopp et ses hommes ont ensuite tenté de se rapprocher des fans itinérants, qui avaient apporté des bannières Kop familières au Moyen-Orient, emballées dans le coin du stade international de Khalifa.

Mais alors qu'ils tentaient de passer derrière l'objectif pour célébrer devant eux sur la piste de course, le côté de la Premier League a été à plusieurs reprises bloqué par des responsables de la FIFA qui les ont ramenés sur le terrain.

Selon le Daily Telegraph, les joueurs de Klopp et de Liverpool se sont vu refuser l'accès à la piste de course car on leur a dit qu'ils n'avaient pas les informations d'identification nécessaires pour accéder à cette zone du stade.

Liverpool serait déconcerté par le comportement des stadiers et leurs ordres, le personnel du club aurait qualifié l’incident de «ridicule».

C’est la première fois dans l’histoire du club de Merseyside qu’ils remportent la Coupe du monde des clubs, et à la quatrième tentative.

Roberto Firmino a marqué le but de Liverpool contre Flamengo en prolongation

Et après que les supporters se sont vu refuser la chance de célébrer correctement avec leurs héros, Liverpool serait en discussion pour savoir s'ils afficheraient les trophées des supporters à Anfield avant le choc de dimanche contre les loups.

Après un triplé de trois trophées extrêmement réussi en 2019 – leur année la plus réussie depuis la victoire de cinq trophées en 2001 – Liverpool peut désormais se concentrer sur son objectif principal, ramenant enfin le titre de Premier League à la maison.

Et le défenseur central Joe Gomez espère que le succès de la Coupe du monde des clubs sera le coup de pouce dont l'équipe a besoin pour voir le reste de la saison avec style, alors qu'ils sont assis à dix points d'avance au sommet avec un match à la main.

"Gagner cela ne fait qu'ajouter à notre positivité", a-t-il déclaré.

«Nous sortons d'ici en tant que champions du monde. Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser cela comme positif?

"Mais nous savons que nous ne pouvons nous attarder sur rien. Nous ne sommes même pas encore à mi-chemin de la saison, donc c'est une affaire de tête en bas et de continuer à nous concentrer. "

