Liverpool en «pourparlers avancés» pour signer le RB Leipzig Timo Werner cet été pour seulement 48 millions de livres – Rapports

Liverpool est en “pourparlers avancés” pour signer Timo Werner de RB Leipzig pour un prix réduit de 48 millions de livres sterling, selon les rapports.

Le patron des Reds, Jurgen Klopp, serait un admirateur de longue date de l’attaquant allemand de 23 ans, qui a été absolument en feu cette saison avec 25 buts et 10 passes décisives pour le club de Bundesliga.

Werner est largement considéré comme l’un des meilleurs jeunes attaquants du football mondial

Et il semble que sa forme de but dévastatrice ait convaincu les dirigeants de la Premier League de l’emmener à Anfield cet été.

L’international allemand, qui aura 24 ans en mars, a actuellement une clause de libération dans son contrat, ce qui signifie qu’il peut rejoindre un autre club pour 58 millions d’euros. [£48m].

Selon le journaliste sportif Nicolo Schira, cette clause expire en avril et Liverpool est actuellement en discussion avec Leipzig pour conclure un accord avant cette date butoir.

Chelsea et le Bayern Munich étaient également liés à Werner, qui est devenu l’un des tueurs à gages les plus dangereux d’Europe.

Mais il semble que la forte relation de Liverpool avec Leipzig et leur club jumeau Red Bull Salzburg, après avoir signé Naby Keita d’Allemagne et Takumi Minamino du côté autrichien dans les fenêtres récentes, les ait revus à la hausse.

On s’attendait à ce que Werner quitte Leipzig à la fin de la saison et a même indiqué dans une récente interview qu’il souhaitait passer en Premier League.

S’adressant au journal allemand Kicker plus tôt en février, l’attaquant a déclaré: «Que dites-vous si un club vient frapper dans les deux prochaines semaines, un club qui est l’un des favoris pour remporter la Ligue des champions et qui fait une offre incroyable? Très probablement, chaque joueur y penserait.

Timo Werner a ouvertement parlé de son admiration pour la Premier League

«Je peux généralement imaginer jouer à l’étranger un jour. Je suis ouvert à tout. J’étais récemment en Amérique pour des vacances et le football anglais était tout le temps. C’est un point d’exclamation pour la Premier League. “

De nombreux fans de Liverpool peuvent se demander comment le jeune attaquant s’intégrerait dans leur équipe et dans le système de Jurgen Klopp, qui ne se concentre pas sur un leader isolé.

Roberto Firmino a été salué pour son rôle dans ce côté des Reds imparable. Plutôt que de mener leur attaque, le Brésilien tombe souvent dans des positions plus profondes et aide à lier le jeu du milieu de terrain à ses larges coéquipiers Mohamed Salah et Sadio Mane.

Mais l’expert du football européen, Kevin Hatchard, a récemment expliqué à talkSPORT pourquoi cela rend Werner un endroit idéal pour Liverpool.

Timo Werner est “enthousiaste” à l’idée de déménager à Liverpool, selon l’expert du football européen Kevin Hatchard

“Timo Werner a déjà une grande expérience et s’améliore constamment, il a entre 20 et 20 ans et a joué plus de 200 matchs en Bundesliga”, a-t-il déclaré à Hawksbee et Jacobs.

“Je pense qu’il a vraiment profité de jouer sous [Leipzig boss] Julien Nagelsmann parce qu’il a joué en tant qu’attaquant à part entière pendant presque toute sa carrière.

“Nagelsmann lui a dit:” Écoutez, je pense que vous pouvez être beaucoup plus dangereux de jouer un rôle plus profond “. Il a donc presque parfois joué en tant que milieu de terrain offensif – une sorte de dépassement des défenses à son rythme. »

