Liverpool entre en course pour une star de 100 millions de livres au Borussia Dortmund au milieu des rumeurs d’intérêt Man City, Chelsea et Man Utd

Liverpool est devenu le dernier club européen d’élite à avoir manifesté son intérêt pour Jadon Sancho avant le mercato estival.

Sancho, l’attaquant anglais, a été l’un des meilleurs joueurs du continent cette saison, marquant 15 buts et en créant 17 autres pour le Borussia Dortmund.

Ses performances signifient que le joueur de 19 ans enregistre des statistiques à égalité avec Lionel Messi cette saison, et, naturellement, il y a beaucoup d’intérêt pour Sancho vers la fin de la campagne.

Ce fut une saison vraiment remarquable pour Jadon Sancho en Allemagne

L’adolescent est un fan de Chelsea à l’âge adulte et ils sont connus pour être des admirateurs, bien que des rapports publiés mercredi aient affirmé que les Bleus ont conclu un accord pour l’ailier de l’Ajax Hakim Ziyech, ce qui suggère que leur intérêt pour Sancho ne se transformera pas en un mouvement officiel.

Manchester City devrait soumissionner pour lui alors qu’il tente de ramener Sancho à l’Etihad trois ans après son départ pour l’Allemagne, tandis que Man United détient également un intérêt de longue date dans l’international anglais à onze ans.

Et maintenant, selon le Daily Mail, Liverpool a enregistré son admiration pour Sancho avec Dortmund dans le cadre de la réouverture de la fenêtre de transfert cet été.

Il devrait quitter BVB à la fin de la saison au milieu de tous les intérêts, bien que son long contrat qui se termine jusqu’en 2022 signifie que la Bundesliga détient toutes les cartes et devrait exiger plus de 100 millions de livres sterling pour son actif le plus précieux.

La brillante saison de Sancho

Jadon Sancho marque et aide pour le plaisir en 2019/20. Consultez ses statistiques ci-dessous …

Bundesliga: 19 matchs / 12 buts / 14 passes décisives

Ligue des champions: 6 matchs / 2 buts / 2 passes décisives

DFB – Pokal: 3 matchs / 0 buts / 0 passes décisives

DFL – Supercup: 1 match / 1 but / 1 passe décisive

Total: 29 matchs / 15 buts / 17 passes décisives

Liverpool espère que la relation de Jurgen Klopp avec Dortmund – il les a dirigés pendant sept années réussies – leur donnera un avantage dans la course aux transferts – d’autant plus que Sancho “est le niveau de signature que les Reds doivent faire”.

C’est selon l’ancien défenseur de Chelsea Jason Cundy, qui a déclaré à talkSPORT qu’amener Sancho à Anfield ferait en sorte que Liverpool reste au sommet du jeu mondial pour la prochaine décennie.

“Si vous étiez à la tête de Liverpool, vous diriez” nous sommes au sommet de cet arbre maintenant, allons-y et tirons le meilleur parti “”, a déclaré Cundy au Sports Bar.

«Ce gamin va être là-haut pour la prochaine décennie, c’est le genre de signature qui maintient Liverpool là où il est.

«On parle de Chelsea pour lui, mais en ce moment, s’il y a une position dans laquelle Chelsea est vraiment fort, ce sont les larges zones.

«Le contrat de Willian arrive à son terme et cela ne semble pas être résolu, il semble donc qu’il va être autorisé à partir.

“Pedro est un autre qui ne sera probablement pas là la saison prochaine, ce qui ouvre également un espace, donc je comprends certainement pourquoi Chelsea serait intéressé par Sancho.

“Mais si vous voulez vraiment mettre un marqueur et dire,” nous sommes ici pour les cinq ou six prochaines années “, c’est le genre de signature que Liverpool doit envisager.”

