Liverpool envisage un transfert de 30 millions de livres sterling pour Todd Cantwell après que le milieu de terrain de Norwich ait impressionné les chefs d’Anfield … mais Man Utd est également enthousiaste

Liverpool soupçonnerait un mouvement estival pour Todd Cantwell après que le milieu de terrain de Norwich ait impressionné de jouer contre le club d’Anfield samedi.

Le joueur de 21 ans a brillé pour les Canaries au plus bas cette saison avec six buts et deux passes décisives et est devenu l’un des joueurs les plus importants de Daniel Farke.

Cantwell est impressionnant avec ses expositions à Carrow Road ce trimestre

La signature de Jadon Sancho pourrait aider Liverpool à dominer la Premier League pendant des années, déclare Jason Cundy

Selon The Athletic, Liverpool a intensifié son intérêt pour Cantwell après avoir livré une performance assurée au milieu de terrain alors que Norwich a été battu 1-0 par les Reds à la tête de Carrow Road ce week-end.

Cependant, Cantwell suscite également l’intérêt d’autres équipes de Premier League, y compris Manchester United, qui sont prêtes à combattre leurs rivaux féroces pour ses services.

On pense que Norwich exigera au moins 30 millions de livres sterling pour Cantwell, qu’ils restent ou non en Premier League.

Le meneur de jeu est actuellement immobilisé à Carrow Road jusqu’en 2022 et le club de Norfolk ne subira aucune pression pour vendre le milieu de terrain à un prix réduit, d’autant plus que Tottenham et Manchester City suivent également ses progrès.

Trois des six buts de Cantwell cette saison ont été remportés contre Man City, Chelsea et Arsenal – et le jeune idolâtre Lionel Messi, qui a surmonté de graves problèmes de croissance pour devenir l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Cantwell a récemment déclaré: «Vous avez certainement besoin de confiance en soi et de confiance, mais il y a une frontière très fine entre cela et l’arrogance. J’aimerais penser que je suis assis de l’autre côté de cela. »

