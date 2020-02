Liverpool est absolument inévitable, tout comme West Ham

Bonjour et bienvenue dans une autre édition de Tactically Naive, la chronique hebdomadaire de football de SB Nation. Ces rencontres du lundi soir bouleversent vraiment notre emploi du temps.

Sur l’inutilité écrasante de West Ham

Grâce à des conditions météorologiques inhabituellement vigoureuses, aux grains en colère d’une planète mourante, West Ham s’est retrouvé dans un endroit inconfortable. Devoir jouer avec l’une des meilleures équipes du pays est une nécessité regrettable, chaque fois que cela se produit. Devoir les jouer tous les deux en une semaine frise le sadique.

Pour garder les choses fraîches et excitantes, West Ham a participé aux jeux de différentes manières. Contre City, ils ont décidé de ne rien faire, semblant rejeter l’idée même de participation. Ils étaient défensifs jusqu’à la parodie, ils étaient mous et parfois ils étaient à peine présents. Ils étaient défaitistes et ils ont été vaincus.

Contre Liverpool, en revanche, ils étaient assez brillants. Il y avait une énergie et une application à leur sujet. Et ils ont même marqué. Deux fois. Pendant 14 minutes, ils ont mené les chefs fugitifs invaincus. Il y avait juste assez de temps pour que les fans d’Arsenal puissent espérer – peut-être que les Invincibles sont en sécurité! – avant l’ancien gardien d’Arsenal Łukasz Fabiański Arsenalled le ballon entre ses propres jambes pour l’égalisation.

Peu de temps après, Liverpool a pris les devants et l’a gardée. West Ham a plutôt bien joué! Et pourtant, ils ont été vaincus.

Il n’y a rien de surprenant dans les résultats, bien sûr. La première et la deuxième de la Premier League devraient généralement battre les lutteurs de relégation, et West Ham connaît à nouveau une de ces saisons. Mais en combinant les deux jeux, Tactically Naive – et nous pouvons bien sûr trop réfléchir – a trouvé le processus légèrement déprimant. Et pas seulement parce que Felipe Anderson est un magnifique footballeur qui mérite mieux.

Disons qu’il y a deux façons dont la déclaration «n’importe qui peut battre n’importe qui» peut être vraie. Le premier est banal et pas particulièrement intéressant: si Liverpool ne se présente pas, ses adversaires pourraient le couper. Et la seconde est beaucoup plus engageante: les deux équipes ont la capacité de vaincre l’autre même si l’autre joue bien.

Évidemment, la seconde ne peut être vraie que dans une certaine mesure: si les deux équipes jouent bien, la meilleure équipe aura tendance à gagner plus souvent qu’autrement. Cela fait partie du point; c’est pourquoi, chaque année, nous passons tout ce temps à regarder ces équipes se classer par ordre de classement. Et peut-être pourrait-on soutenir que toutes les victoires contre la cote dépendent dans une certaine mesure du fait que la meilleure équipe ne se présente pas.

Pourtant, en regardant West Ham jouer mal et perdre, puis jouer assez bien et perdre, Tactically Naive n’a pas ressenti une seconde comme si les résultats de l’un ou l’autre match avaient quelque chose à voir avec West Ham.

C’est bien de voir des gens critiquer une sélection d’équipe pour West Ham à Liverpool comme s’il y avait jamais un moyen d’affecter matériellement le résultat

– Tom Victor (@tomvictor) 24 février 2020

Regarder West Ham jouer à Liverpool, puis – regarder n’importe quel superclub non actuellement en crise jouer avec n’importe quelle équipe normale – c’est, en fait, regarder Liverpool jouer contre Liverpool, tandis que West Ham traîne à proximité dans l’espoir de ramasser les points qui Liverpool pourrait nier Liverpool. Si Liverpool commence son match, il gagne. Même si cela leur prend du temps.

Et bien sûr, Liverpool est très bon pour démarrer son match, car ils ont une équipe brillante supervisée par un merveilleux manager, tous réunis par des agents de club intelligents et avant-gardistes. Rien de tout cela n’est vrai de West Ham.

Nonobstant l’avance géante de Liverpool, cela a en fait été une très bonne saison pour les ajustements de nez aristocratiques. Les Spurs, United, Arsenal et Chelsea ont tous l’air délicieusement non super à divers points. Même City a daigné se frapper au visage de temps en temps. Mais ce sont des erreurs, et de gros efforts et de l’argent sont consacrés à les corriger.

Pour des jeux comme celui-ci, c’est le point final de la logique du superclub qui a capturé le sommet du jeu. Il ne s’agit pas seulement de gagner. Il s’agit de rendre les jeux à deux faces à une face; d’étendre l’écart entre les équipes à un point tel qu’un côté ne peut pas le traverser. Et puis offrir la Ligue des Champions en compensation.

Une défense brève et hautement qualifiée de José Mourinho

Tottenham a encore perdu. Sauf que lorsqu’un club engage Mourinho comme manager, il ne perd plus. Il devient le club; le club est avalé par lui.

Donc: Mourinho a encore perdu. Une défaite 2-1 à Chelsea, qui a dû piquer, pour aller avec la défaite 0-1 de la semaine dernière à domicile contre Red Bull Leipzig. Et les circonstances conspirent pour le faire paraître idiot: pour un manager de ses instincts naturellement conservateurs se retrouver sans attaquants en forme, c’est … eh bien, c’est presque sarcastique.

De toute évidence, tous les mauvais résultats des Spurs – comme pour les faux pas de Manchester United devant eux – peuvent être incorporés dans le carnaval en cours de Mourinho Mockery que nous connaissons et aimons tous. Regardez le fou, regardez son bloc bas. Je parie qu’il pense que presser est quelque chose que vous faites à une chemise. L’homme est un dinosaure. Appelez-vous spécial? Rasez-vous la tête tout ce que vous voulez, mec, vous ne serez jamais Pep.

Etc.

Peut-être que nous allons doucement dans notre vieillesse, mais cela semble un peu dur. Il a eu le travail un peu plus de trois mois, et en ce moment, il a déjà coché ses deux principaux objectifs pour l’année: arrêter tout ce qui allait mal sous Mauricio Pochettino et reprendre la conversation européenne. Même sans blessures, il serait en route pour un travail accompli; avec eux, ça a l’air assez décent. Avant le match de Chelsea, les Spurs de Mourinho avaient pris 26 points de ses 14 matchs en charge. Chelsea de Lampard, sur le même tronçon, n’en avait récolté que 18.

Dans tous les cas, le niveau de classement managérial en dessous de Spécial n’est pas inutile. C’est quelque chose comme Good ou Fine. Ou peut-être assez utile dans certaines circonstances. C’est ce dont Tottenham avait besoin, et c’est ce qu’ils ont apparemment. Donc, nous pouvons sauver le Mourinho est un truc de dinosaure pour la saison prochaine, quand il aura une équipe à part entière qu’il a eu tout l’été, mais il joue toujours au football à la manière d’une migraine.

Et peut-être qu’il y a une histoire cachée dans les signatures de janvier des Spurs. Stephen Bergwijn, 22 ans. Giovani Lo Celso, 23 ans, en contrat permanent conclu avant l’arrivée de Mourinho. L’absence totale et complète de Nemanja Matić. Nous ne pourrons peut-être pas voir au-delà de la présence éclatante de Mourinho, mais l’équipe de Tottenham semble déjà en train de se préparer pour le prochain manager.