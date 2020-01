Liverpool intéressé par Ousmane Dembele de Barcelone, Jose Mourinho ne signera pas le remplaçant de Harry Kane et plus

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de dimanche et en ligne…

Jose Mourinho insiste sur le fait qu’il ne demandera pas au président de Tottenham, Daniel Levy, un nouvel attaquant malgré la perte de Harry Kane d’une blessure aux ischio-jambiers jusqu’en avril. Lors de leur premier match en Premier League depuis la blessure de Kane, les Spurs n’ont pas réussi à trouver le filet lors d’une défaite 1-0 à domicile contre Liverpool samedi. (HISTOIRE COMPLÈTE)

Manchester United pourrait offrir deux joueurs, dont Marcos Rojo, au Sporting Lisbon dans le cadre d’un contrat de 60 millions de livres sterling pour signer Bruno Fernandes. Le milieu de terrain, qui était étroitement lié à United et Tottenham l’été dernier, figure en bonne place sur la liste de souhaits d’Ole Gunnar Solskjaer. Les blessures subies par les principaux milieux de terrain Paul Pogba et Scott McTominay ont accéléré la participation du club au mercato de janvier. (HISTOIRE COMPLÈTE)

Manchester United devrait manquer la star de l’Ajax Donny van de Beek, qui s’apprête à rejoindre le Real Madrid. Le meneur de jeu a marqué six buts et enregistré quatre passes décisives en Eredivisie jusqu’à présent cette saison et pourrait être l’héritier de Luka Modric à Madrid. (Sunday Mirror)

Jurgen Klopp est intéressé à signer l’ailier de Barcelone Ousmane Dembele, qui est évalué à 90 millions de livres sterling. L’international français a eu du mal avec la forme et la forme physique depuis qu’il a effectué un transfert de 96,8 millions de livres au Camp Nou depuis le Borussia Dortmund. Dembele n’a fait que neuf apparitions cette saison, ce qui est largement dû aux blessures. Il pourrait rivaliser avec Sadio Mane et Mohamed Salah pour une place de départ à Liverpool. (Eldesmarque)

Le patron de l’Inter Milan, Antonio Conte, a révélé qu’il avait tenté de signer Zlatan Ibrahimovic pendant son mandat à la tête de Chelsea. Le Suédois a récemment signé un contrat de six mois pour rejoindre l’AC Milan pour la troisième fois. Ibrahimovic cherchera à aider les faibles espoirs de l’AC Milan en matière de football en Ligue des champions, les géants de la Serie A étant actuellement à 10 points derrière la Roma, quatrième. (Standard du soir)

Tottenham devrait signer l’objectif de West Ham, Gedson Fernandes, pour un prêt de 18 mois avec Benfica. Le milieu de terrain a lutté pour le temps de jeu cette saison, commençant seulement deux matchs de championnat. Fernandes devrait se rendre en Angleterre pour finaliser l’accord cette semaine. Il remplacerait Moussa Sissoko, mis à l’écart d’une blessure au genou. (Sky Sports)

Le milieu de terrain de Manchester United Nemanja Matic est en pourparlers pour rejoindre le club MLS Chicago Fire dans le cadre d’un accord qui pourrait lui rapporter plus de 5 millions de livres sterling par an. L’international serbe est actuellement derrière Paul Pogba, Scott McTominay et Fred dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford. Il a rejoint United pour 40 millions de livres sterling de Chelsea en 2017. (Dimanche dimanche)

Olivier Giroud a accepté de rejoindre l’Inter Milan cet été. L’attaquant de Chelsea a pu parler à des clubs étrangers à moins de six mois de son contrat actuel. Il a eu du mal à jouer du temps à Chelsea cette saison, commençant seulement deux matchs de Premier League avec Frank Lampard. Il pourrait être la dernière star de la Premier League à signer pour l’Inter Milan après que Romelu Lukaku et Alexis Sanchez aient rejoint les dirigeants de Serie A l’été dernier. (Sunday Star)

Christian Eriksen a semblé faire un dernier adieu aux fans de Tottenham après leur défaite 1-0 contre Liverpool samedi. Le Danois a été remplacé à la 69e minute après avoir échoué à impressionner. Eriksen a remis sa chemise et a pris une photo avec un fan. Il semble prêt à rejoindre l’Inter Milan pour 17 millions de livres sterling. (HISTOIRE COMPLÈTE)

