Liverpool, Leeds et Southampton dans l’émission spéciale GameDay de talkSPORT

GameDay est de retour ce week-end et nous avons une autre journée exceptionnelle de football pour vous tous.

La pause hivernale de la Premier League bat son plein et la deuxième moitié de ses matches est prévue pour ce week-end.

Everton et Sheffield United ont remporté des victoires le week-end dernier tandis que Brighton a fait match nul avec Watford et Manchester City contre West Ham a été reporté.

Maintenant, talkSPORT vous apportera un autre samedi rempli de football ce week-end.

Le Liverpool de Jurgen Klopp affrontera Norwich ce week-end

Southampton vs Burnley

La couverture commence à partir de 11h sur talkSPORT (coup d’envoi à 12h30)

GameDay débute ce week-end à St. Mary’s alors que Southampton et Burnley s’affrontent.

Les deux équipes sont à la fois sur 31 points et se dirigent vers la sécurité de haut vol cette saison.

Une victoire pour l’un ou l’autre ce week-end contribuerait grandement à garantir leur statut de Premier League.

Burnley a battu les Saints 3-0 lors du match retour plus tôt cette saison.

Reshmin Chowdhury, Nigel Adderley et Alvin Martin seront sur place pour toute la couverture live et exclusive de talkSPORT.

Sean Dyche et Burnley affrontent Southampton ce week-end

West Brom vs Nottingham Forest

La couverture commence à partir de 11h sur talkSPORT 2 (coup d’envoi à 12h30)

Avec le calendrier réduit de la Premier League ce week-end, nous vous apporterons deux affrontements de championnat supplémentaires le GameDay.

Tout d’abord, Nigel Pearson et Stephen Kelly seront aux Hawthorns alors que les leaders de la ligue West Brom accueillent les espoirs de promotion automatique de Nottingham Forest.

Forest passera au deuxième rang avec une victoire sur les Baggies, mais l’équipe de Slaven Bilic a remporté trois matchs consécutifs pour consolider sa position au sommet.

West Brom a battu Forest 2-1 le premier jour de la saison.

GameDay Live avec Adrian Durham

La couverture commence à partir de 14h30 sur talkSPORT

Adrian Durham sera votre hôte alors que nous nous rendons sur le terrain pour les coups d’envoi de 15 heures ce week-end.

Adrian présentera depuis Elland Road pour Leeds vs Bristol City tandis que Shaun Derry sera à Fulham vs Barnsley et Ray Houghton sera à Oxford vs Sunderland.

Nous vous apporterons tous les objectifs au fur et à mesure qu’ils traversent le pays, ainsi que les principaux points de discussion des matches de l’EFL de samedi.

Une fois que les coups de sifflet à temps plein auront été prononcés, Adrian dirigera ensuite notre «appel téléphonique à temps plein» afin que vous, les fans, puissiez vous exprimer sur toute l’action.

Le manager de Leeds United, Marcelo Bielsa, a besoin d’une victoire contre Bristol City ce week-end

Leeds vs Bristol City

La couverture commence à partir de 14h30 sur talkSPORT 2 (coup d’envoi à 15h)

Notre deuxième match de championnat de la journée sera Leeds vs Bristol City.

Russ Williams sera vos hôtes à Elland Road sur talkSPORT 2 avec les commentaires de Ian Danter et Perry Groves.

Leeds a besoin d’une victoire à la suite de sa mauvaise course récemment alors qu’elle poursuit la promotion automatique tandis que Bristol City est toujours fermement engagée dans la course.

Leeds a gagné 3-1 au match retour en août.

Norwich de Daniel Farke peut-il faire un choc et battre Liverpool?

Norwich vs Liverpool

La couverture commence à partir de 17 h 15 sur talkSPORT (coup d’envoi à 17 h 30)

GameDay se terminera à Carrow Road ce week-end et c’est top vs bottom en Premier League.

Un énorme 55 points séparent ces deux avant le coup d’envoi alors que Liverpool a remporté autant de matchs que Norwich a marqué de buts cette saison.

Les Reds ont battu les Canaries 4-1 le premier jour de la saison de haut vol et tous les signes indiqueraient une autre belle victoire pour les hommes de Jurgen Klopp.

Mais l’histoire nous dit que tout peut arriver en Premier League.

Laura Woods, Sam Matterface et David Connolly vous apporteront toute la préparation avant que notre commentaire en direct et exclusif ne termine une autre spéciale GameDay.

