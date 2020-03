Liverpool méfiez-vous – Les clubs non-ligue dont les saisons brillantes ont maintenant été SUPPRIMÉES en raison de la crise des coronavirus

Jeudi a été une mauvaise journée pour les clubs hors ligue, dont les pires craintes se sont confirmées avec l’annulation de leurs saisons.

La Football Association a annoncé que tout football inférieur au niveau de la Ligue nationale serait déclaré nul et non avenu en raison de la pandémie de coronavirus.

Toutes les ligues des étapes trois à six de la pyramide non-ligue – c’est-à-dire 45 divisions au total – ont vu tous les résultats et les positions de ligue supprimées.

Et il y aura beaucoup de fans de Liverpool qui regardent nerveusement, avec une multitude de clubs avec des records comme les Reds qui ne remporteront plus de titres ou ne seront pas promus malgré leurs superbes campagnes et leurs grosses pistes au sommet de leurs divisions.

La FA a déclaré dans un communiqué que la décision avait été prise “dans le meilleur intérêt du jeu”.

“Notre principale préoccupation sera toujours la sécurité et le bien-être des clubs, des joueurs, du personnel, des officiels, des bénévoles et des supporters pendant cette période sans précédent”, ont-ils déclaré.

“Les étapes d’aujourd’hui tiennent compte de l’impact financier de cette période incertaine, tout en envisageant la méthode la plus équitable pour décider des résultats sportifs de la saison, en tenant compte de l’intégrité des ligues.”

Cependant, de nombreux clubs ont été laissés furieux par la décision et craignant également pour leur avenir d’avoir eu une promotion arrachée à leur portée.

Jurgen Klopp a déjà admis qu’il était «vraiment, vraiment mauvais perdant» après avoir vu son équipe de Liverpool se faire éliminer de la Ligue des champions. Pouvez-vous imaginer si les Reds se sont également vu refuser le titre de Premier League?

Liverpool n’est pas le seul à prendre d’assaut leur ligue ce trimestre, et il y a même quelques équipes qui ont eu la chance d’enregistrer une campagne historique invaincue cruellement enlevée.

talkSPORT.com a jeté un coup d’œil aux côtés qui ont été le plus volés, avec leurs saisons brillantes maintenant effacées des livres d’histoire.

Et peut-être que les fans de Liverpool devraient être inquiets, car cela pourrait – pourrait – leur arriver aussi, car il n’y a toujours aucune garantie que la saison de Premier League reprendra.

South Shields FC:

12 points d’avance sur le dessus de la Northern Premier League Premier Division (Étape 3)

Les vainqueurs du Vase FA 2016/17 devaient être promus dans la Ligue nationale du Nord à la fin de la campagne car ils détenaient une large avance sur le plus proche rival FC United de Manchester dans la BetVictor Premier Division.

Et ils ont menacé de poursuivre en justice la FA, le président du club ayant fustigé la décision de mettre fin à la campagne, ayant déjà fait des plans pour leur prochaine campagne dans la Ligue nationale du Nord, qui ne se produira plus.

Maldon et Tiptree FC:

15 points d’avance au sommet de la division nord de la Ligue isthmique (étape 4)

Ce fut une saison historique pour le club d’Essex, qui a atteint le premier tour proprement dit de la FA Cup pour la première fois de son histoire.

Ils ont même scellé un triomphe de 2-1 contre League Two Leyton Orient pour passer au deuxième tour, où ils ont été battus 1-0 à domicile contre Newport County.

Ils avaient également une solide avance au sommet de leur division et semblaient certains d’obtenir une promotion dans la Ligue nationale du Sud, mais ces espoirs sont maintenant terminés.

Workington AFC:

10 points d’avance sur la division nord-ouest de la Premier League (étape 4)

Les Cumbriens, qui se vantent d’avoir Scott Carson et Glenn Murray en tant qu’anciens joueurs et le grand Bill Shankly en tant qu’ancien entraîneur, ont une longue et riche histoire dans la Ligue de football, mais leurs espoirs de faire un pas de plus vers un retour possible sont désormais brisé.

Stowmarket Town – UNBEATEN:

15 points d’avance sur le sommet de la Premier Division de la Eastern Counties League (Étape 5)

Promu en Premier Division lors de la saison 2016/17, le club du Suffolk Stowmarket cherchait à remporter la ligue pour la première fois de son histoire par un mile absolu, avec un record époustouflant de 23 victoires et cinq matchs nuls en 28 matchs.

C’est comme ça.

Westfields FC – UNBEATEN:

13 points d’avance sur le sommet de la Hellenic League Premier Division (Étape 5)

Une autre équipe qui vole absolument cette saison.

Le club de Herefordshire faisait face à la perspective d’une extinction il y a 15 ans, mais a atteint le premier tour de la FA Cup pour la première fois de son histoire en 2016/17.

Ils avaient l’air bien sur le point d’être couronnés champions de la ligue, mais leurs espoirs de remporter un titre historique sont maintenant terminés.

Stockton Town:

13 points d’avance sur la division 1 de la Ligue du Nord (Étape 5)

L’équipe du comté de Durham est une équipe à la hausse, ayant été promue de la division deux en 2016/17 et en finale du vase FA en 2017/18.

Ils volaient cette saison et étaient en bonne voie de suivre ce succès avec une promotion dans la Northern Premier League.

Jersey Bulls – UNBEATEN, 100% RECORD:

20 points d’avance sur la division 1 de la Ligue des comtés combinés (étape 6)

Jersey est l’équipe qui a le plus d’avance sur Liverpool en Premier League, alors imaginez que cette brillante campagne vous soit enlevée.

Les insulaires de la Manche ont remporté les 27 matchs de leur division 1 et leur promotion était mathématiquement garantie, ce qui est désormais cruellement refusé.

Le club ne prend pas non pour réponse, cependant, et exige des réponses de la FA.

Vauxhall Motors FC:

16 points d’avance au sommet de la division 1 sud de la Ligue des comtés du Nord-Ouest (étape 6)

Créé en tant qu’équipe de travail de l’usine d’assemblage de Vauxhall Motors à Ellesmere Port, Cheshire, le club s’est retiré de la Conférence Nord en 2014 en raison de la hausse des finances et a remonté de bas en haut.

Mais leur quête de promotion en Northern Premier League s’est terminée sans la victoire qu’ils méritaient pour une brillante saison.

Rangers de Risborough:

14 points d’avance au sommet de la division 1 de la Ligue hellénique Est (étape 6)

Le club de Buckinghamshire a connu l’une de ses meilleures campagnes en 49 ans d’histoire, mais, comme les autres clubs de cette liste, il ne lui restera plus qu’à revenir l’année prochaine.

Leicester Road:

14 points d’avance sur la division 1 de la Midland Football League (étape 6)

Fondé en 2014 seulement après la fermeture du vieux Hinckley United, le club du Leicestershire a également connu sa meilleure campagne, mais ces 25 victoires et cet écart de 14 points au sommet ont tous été inutiles.

Ils, comme toutes les équipes extérieures à la ligue, espéreront rattraper cette campagne ruinée en poussant au prochain mandat, chaque fois que le football est autorisé à revenir.

