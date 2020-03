Liverpool ne devrait PAS remporter le titre de Premier League car la saison devrait être déclarée nulle et non avenue, a déclaré le chef de West Ham, Karren Brady

Le copropriétaire de West Ham, Karren Brady, pense que Liverpool ne devrait PAS se voir attribuer son premier titre en Premier League, car la saison devrait être déclarée nulle après la récente épidémie de coronavirus.

Tout le football de Premier League a été suspendu jusqu’au 3 avril au plus tôt au milieu de la crise mondiale croissante.

. – .

Liverpool compte 25 points d’avance sur le sommet de la Premier League, mais pourrait ne pas avoir la chance de gagner

Cela survient après que le gouvernement a annoncé son intention d’intensifier ses efforts pour lutter contre le COVID-19, qui a jusqu’à présent coûté la vie à onze personnes au Royaume-Uni.

La Premier League a d’abord envisagé d’organiser des matches dans des stades vides, mais a rapidement fait demi-tour après la nouvelle du manager d’Arsenal, Mikel Arteta, et de l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi, testés positifs pour le virus.

Pendant ce temps, le patron de Leicester, Brendan Rodgers, a déclaré jeudi que trois de ses joueurs présentaient des symptômes de la maladie tandis que toute l’équipe d’Everton était isolée, un joueur de leur rang présentant des symptômes.

Le coronavirus a un effet énorme sur le monde sportif

Bien que la suspension soit jusqu’au 3 avril, il est probable qu’elle sera prolongée.

Il y a eu des rapports selon lesquels Liverpool aurait obtenu le titre, mais Brady pense que la saison devrait être annulée et déclarée nulle, privant ainsi les Reds de leur premier titre de champion en 30 ans.

Dans sa chronique pour The Sun, Brady a écrit: «Il n’est pas possible d’esquiver la possibilité que tous les niveaux de l’EFL ainsi que de la Premier League doivent être annulés et cette saison déclarée nulle et non avenue car si les joueurs ne peuvent pas jouer le les jeux ne peuvent pas continuer.

«Le PL espère qu’un intermède de trois semaines lui permettra de redémarrer, mais cela pourrait bien être un pays de rêve.

“Peut-être que le nettoyage du Championnat d’Europe pourrait donner plus de temps pour terminer la saison en été, mais c’est aussi un” si “géant.

.

Brady pense qu’il n’y a pas d’autre alternative que de déclarer la saison nulle et non avenue

«Et si la ligue ne peut pas être terminée?

«Comme les matchs en PL et en EFL sont affectés, la seule chose juste et raisonnable à faire est de déclarer toute la saison nulle et non avenue.

«Qui sait qui aurait baissé ou remonté si les matchs n’avaient pas été joués en entier?

“Un coup dur pour Liverpool qui pourrait se voir voler son premier titre en 30 ans.”

Liverpool compte actuellement 25 points d’avance en tête du classement et n’a besoin que de six points supplémentaires pour être confirmé champion.

.