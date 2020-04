Liverpool NE PEUT PAS être couronné champion de Premier League avant la levée des restrictions de verrouillage des coronavirus, a déclaré TalkSPORT

Andy Goldstein de talkSPORT a appelé la Premier League à veiller à ce que Liverpool ne soit pas couronné champion tant que le verrouillage du coronavirus ne sera pas complètement levé.

Les Reds avaient 25 points d’avance sur les adversaires les plus proches de Manchester City avant que COVID-19 n’interrompe le monde du sport.

Les Reds ont 25 points d’avance sur le sommet de la Premier League

Le lock-out du gouvernement est en place dans ce pays depuis le 23 mars et Goldstein dit que les célébrations de fête pour la tenue d’Anfield doivent être suspendues jusqu’à ce que cette maladie cesse de se propager à travers le pays.

S’exprimant au Sports Bar, il a déclaré: «Liverpool va gagner le titre, nous le savons tous.

“Mais n’est-ce pas fou de penser que: a) quand ils lèveront ce trophée, ce sera sur un terrain vide; b) cela pourrait se produire sur un terrain neutre; c) et le plus fou de tous, le gouvernement et la Premier League sont-ils stupides de penser qu’il n’y aura pas des centaines et des milliers de fans de Liverpool en dehors d’Anfield quand cela se produira? “

Le co-animateur de Goldstein, Jason Cundy, a rétorqué et a insisté: “Cela ne se produira pas, Andy. Ils ne peuvent pas faire ça, ce serait illégal. “

Mais Goldstein maintient que rien n’empêchera les fans de Liverpool de célébrer leur premier succès en 30 ans.

Il a ajouté: “Que vont-ils faire, arrêter 300 000 personnes en même temps?”

«Ne laissez pas une équipe devenir championne pendant tout ce temps. Les fans de Liverpool peuvent profiter de ce moment où nous revenons à une sorte de normalité, mais n’invitez pas de problèmes en faisant cela alors que nous commençons à en sortir [lockdown].

«La majorité des fans de Liverpool, je ne suis pas d’accord, iront à Anfield le jour où ils deviendront champions.

“Vous pensez que le jour où Liverpool, qui n’a pas remporté le titre depuis 30 ans, est en mesure de célébrer, il y aura des fans assis devant leur télévision et juste applaudir? Aucune chance.

«Si c’était mon club, ça arriverait et si c’était le vôtre [Jason] cela arriverait aussi. »

