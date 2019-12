Liverpool ne voudra pas que sa campagne pour la Coupe du Monde des clubs se termine aussi mal qu'en 2005

Cela ne semble jamais aller aussi bien pour Liverpool lors de la Coupe du monde des clubs.

Ils ont participé à la compétition, connue sous le nom de Coupe Intercontinentale avant sa refonte en 2000, trois fois mais ne l'ont jamais gagnée.

. – .

Liverpool a joué pour la dernière fois à la Coupe du monde des clubs en 2005

En 1981, ils ont été battus par Flamengo, qu'ils affronteront lors de la finale de cette année au Qatar.

Vous pouvez écouter le commentaire complet de Liverpool vs Flamengo LIVE sur talkSPORT 2 samedi, coup d'envoi à 17h30.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires en direct à venir sur notre réseau ce week-end …

Middlesbrough vs Stoke (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Everton vs Arsenal (samedi, 12h30) – talkSPORT

Aston Villa vs Southampton (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Cardiff vs Preston (samedi, 12h30) – talkSPORT 2

Manchester City vs Leicester (samedi, 17h30) – TalkSPORT

Liverpool vs Flamengo (samedi, 17h30) – talkSPORT 2

Sheffield Wednesday vs Bristol City (dimanche, 12h) – TalkSPORT

En 1984, ils ont perdu face à l'Argentine Independiente.

Et plus récemment, c'est Sao Paulo qui a eu raison d'eux en 2005.

Les Reds sont repartis les mains vides dans un match qu'ils ont dominé, mais il s'est avéré que les choses ont mal tourné après la fin du tournoi.

Si mauvais que l'ancien milieu de terrain de Liverpool Dietmar Hamann a passé une nuit dans une cellule de prison après avoir été arrêté par la police japonaise lors d'une soirée qui a mal tourné avec Jamie Carragher.

. – .

C’est quelque chose dont Hamann et Carragher peuvent rire maintenant…

L'Allemand a rappelé plus tard: «Nous avons perdu la finale de la Coupe du monde des clubs 1-0 dans un match que nous aurions dû gagner. Nous les avons absolument battus.

«Après le match, nous avons trouvé un boozer parce que c'était Chelsea contre Arsenal et nous avions quelques shandies pour noyer nos peines, et nous en avions quelques autres. Et puis, quand le bar s'est fermé, il y a eu un peu d'aggro.

. – .

Carragher a réussi à éviter d'être détenu par les autorités japonaises

«Il y avait des fans de Liverpool et certains des camarades de Carra, donc en une minute il y avait de la police partout, donc tout le monde s'est enfui.

«J'étais blessé à l'époque, donc je ne pouvais pas courir. Même si j'étais en forme, j'aurais quand même été rattrapé car la plupart des autres étaient probablement plus rapides!

«Quoi qu'il en soit, je me suis fait prendre par un cuivre et il m'a emmené. J'étais donc à 3h du matin et le bus partait de l'hôtel vers 8 heures donc j'étais un peu nerveux à mon retour.

«Carra tout au long de la nuit, il a continué à demander à Sami (Hyypia) si j'étais revenu. Toutes les 15 minutes (il appelait Hyypia) parce qu'il craignait qu'il puisse aussi avoir des ennuis.

TOP TRAVAIL

Les signatures de Liverpool sous Edwards notées et prévues – Minamino sera-t-il un succès?

psychique

Wright-Phillips raconte une histoire brillante à propos de Mourinho avant Chelsea vs Spurs en '07

DERNIER

Arsenal News Live: Arteta dévoilé en tant que nouveau patron, soutient le “ joueur massif '' Ozil

offres

L'agent Raiola fait le point sur les rumeurs concernant les avions de Haaland à Pogba et Solskjaer

dernier

Liverpool News Live: Boost de remise en forme Van Dijk, préparation de la Coupe du monde des clubs

CONFUSION

Macclesfield prêt pour de nouvelles sanctions EFL après l'annulation du match de Plymouth

GAMEDAY

Premier League en direct: Arsenal et Man City en vedette dans la couverture de talkSPORT samedi

jamais dans le doute

Rodgers n'est pas surpris de voir Sterling prendre d'assaut la Premier League

"Ouais, Sami n'était pas trop content qu'il soit appelé tout au long de la nuit parce qu'il aime son sommeil.

"Je blâmerais (Carragher) et son entourage, oui!"

Imaginez la réaction de Jurgen Klopp si l'un de ses joueurs était levé par les autorités qataries!

. (tagsToTranslate) Coupe du monde des clubs (t) FIFA (t) Liverpool (t) Dietmar Hamann (t) Jamie Carragher (t) arrêté