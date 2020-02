Liverpool n’est pas parfait malgré 22 points d’avance sur Man City en tête de la Premier League, selon Jurgen Klopp

Jurgen Klopp a insisté sur le fait que Liverpool n’est “même pas proche de la perfection” alors qu’ils ont pris une avance de 22 points au sommet de la Premier League.

Les Reds ont battu Southampton 4-0 pour passer à 73 points en seulement 25 matchs alors qu’ils atteignent leur premier titre de champion en 30 ans.

Klopp a déclaré que son équipe avait le gardien Alisson Becker à remercier pour la victoire contre les Saints à Anfield.

L’équipe de Liverpool de Jurgen Klopp compte 22 points d’avance

Il a déclaré: «Aujourd’hui, mon principal sentiment avant le match, j’étais inquiet. Je suis une personne très optimiste mais pas avant un match de football. Je sais depuis assez longtemps que tout peut arriver.

«La balle roule dans des directions différentes et quelque chose comme ça. Aujourd’hui, par exemple, Southampton a eu trop de tirs. Mais ce qu’Ali (Alisson) fait avec ces finitions – je ne sais pas comment il le fait. Au final, on dirait que ce ne sont pas de bonnes finitions mais je pense qu’elles étaient plutôt bonnes. Juste Ali était là.

«Nous ne sommes pas parfaits. Pas même près d’être parfait. Nous ne nous soucions pas de ne pas être parfaits. Nous essayons simplement d’utiliser nos compétences de la meilleure façon possible. C’est ce que nous essayons et les garçons le font maintenant depuis un petit moment. C’est pourquoi nous avons ces chiffres.

«C’est vraiment spécial, c’est comme le travail le plus dur et c’est pourquoi je suis heureux que les garçons puissent partir maintenant pour une semaine ailleurs et faire ce qu’ils doivent faire pour revenir rechargés. Ensuite, nous nous préparerons pour Norwich et le reste de la saison. »

Jamie O’Hara soutient Jurgen Klopp et dit que ce n’est pas juste que la FA Cup retire les vacances d’hiver de Liverpool

Klopp a également vu le match de Southampton comme un match où Liverpool pourrait être contrarié malgré une baisse de seulement deux points toute la saison.

Leur victoire a également égalé le record de Man City de 20 victoires consécutives en Premier League à domicile.

Klopp a déclaré: «L’attitude et la mentalité de ces garçons ont permis de gagner ce match. C’était un jeu qui avait l’air à certains moments, non seulement délicat, mais il semble que la peau de banane n’est peut-être pas le bon mot parce que Southampton est trop beau pour être une peau de banane, il semblait qu’aujourd’hui, cela arriverait probablement.

«Les garçons ont apporté un changement sensationnel. Tout le monde est allé au point et au-dessus. Cela rend ce groupe vraiment spécial et c’est ce qui s’est passé. Nous ne voulions pas avoir une différence de 22 points avec les autres équipes après aujourd’hui, nous voulions avoir 73 points. C’est ce que nous avons et tout va bien pour le moment.

«Nous avons dû changer deux ou trois choses et, surtout, nous avons dû changer l’implication de Fabinho.

«Ensuite, nous avons commencé à rouler, mais nous avons ensuite eu la situation où Southampton voulait le penalty. Je ne l’ai pas encore vu.

«Ensuite, nous avons eu la contre-attaque et Oxlade a marqué un but sensationnel. Ce que nous avons fait alors était vraiment bien, beaucoup plus calme et mieux utilisé Fabinho. Avec ce positionnement, nous avons mieux utilisé tous les milieux de terrain.

«Nous avons mieux utilisé nos arrières latéraux, nous avons eu une meilleure direction et c’était juste un meilleur match et à la fin nous l’avons gagné.»

