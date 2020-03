Liverpool offre des stewards aux supermarchés locaux pour contrôler les foules et aider les acheteurs âgés pendant la crise des coronavirus

Les stadiers de Liverpool sont intervenus pour fournir de l’aide pendant la pandémie de coronavirus en se portant volontaires pour aider à contrôler la foule et en aidant les personnes âgées lors de leurs déplacements dans les supermarchés.

Des images ont été largement partagées au cours de la dernière semaine de scènes chaotiques dans les supermarchés alors que de longues files d’attente se forment pour l’épicerie au milieu de la crise du COVID-19.

Des étagères vides, comme celles illustrées ci-dessus à Manchester, sont une vue courante à travers l’Angleterre en ce moment

Un certain nombre de succursales ont introduit des restrictions sur les articles pour éviter les achats de panique, avec des produits tels que les pâtes, le riz et les conserves volant des étagères.

Le PDG de Liverpool, Peter Moore, a déclaré que les délégués de son club étaient désormais sur place pour aider à gérer la situation.

“Message aux directeurs de supermarchés ici dans le Merseyside”, a écrit Moore sur Twitter. «Nos stadiers ici au LFC offrent leur temps et leur expertise en matière de bénévolat pour aider au contrôle des foules, à la gestion des files d’attente, au contrôle du stationnement, à aider les personnes âgées et les infirmes à faire leurs courses dans leur voiture, etc.

«Ils sont vraiment les meilleurs du secteur et seraient ravis de vous aider de la manière que vous jugeriez appropriée (et sûre) dans vos locaux. Veuillez me DM afin que je puisse vous mettre en contact. #YNWA ”

C’est le dernier geste des clubs de football, dont un certain nombre ont déjà donné de la nourriture, promis de l’aide aux banques alimentaires ou donné l’utilisation des installations aux services de santé ces derniers jours.

Liverpool a lui-même déjà fait un geste incroyable pendant la pandémie, alors que les champions d’Europe en titre et les champions élus de la Premier League sont intervenus pour s’assurer que l’annulation des rencontres n’affectera pas la banque alimentaire de North Liverpool.

Environ 25% des dons à la banque alimentaire proviennent des collectes des jours de match, mais en l’absence de jours de match, il ne peut y avoir de collections.

En conséquence, la première équipe de Liverpool et la LFC Foundation ont conjointement promis un don de 10000 £ pour chaque match à domicile que les Reds devraient jouer cette saison, avec quatre matches pour un total de 40000 £.

Le club fait également un don en espèces à North Liverpool Foodbank, tandis que l’excédent de nourriture à Anfield et au terrain d’entraînement de Melwood sera également donné.

