Liverpool ou Shrewsbury affronteront Chelsea, les détenteurs de Man City se rendront à Sheffield mercredi, Manchester United affrontera Northampton ou Derbyd:

Le tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup a eu lieu avec 22 équipes toujours en lice pour avoir remporté la plus grande et la plus ancienne compétition de football cette saison.

La League One Shrewsbury a reçu un voyage de rêve à Chelsea lors du cinquième tour de la FA Cup si elle peut trouver un moyen de dépasser Liverpool, leader de la Premier League.

Les géants de la Premier League ont découvert leur sort au cinquième tour de la FA Cup

Les Shrews ont riposté pour faire match nul 2-2 avec les Reds dimanche et se dirigeront vers Stamford Bridge s’ils peuvent retirer un choc encore plus important lors de la reprise.

Les détenteurs de Manchester City sont également en voyage après avoir été jumelés avec Sheffield mercredi, tandis que les rivaux de derby Manchester United affronteront les vainqueurs de la reprise entre Northampton et Derby.

Toutes les égalités du cinquième tour de la FA Cup devraient se jouer du 3 au 5 mars.

Sheffield Wednesday vs Manchester City

Reading / Cardiff contre Sheffield United

Chelsea vs Shrewsbury / Liverpool

West Brom vs Newcastle / Oxford United

Northampton / Derby contre Manchester United

Southampton / Tottenha, contre Norwich

Portsmouth vs Bournemouth / Arsenal

