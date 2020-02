Liverpool peut signer une star allemande pour 51 millions de livres sterling après la proposition de Man Utd … tant que l’accord est conclu avant la date limite d’avril

Timo Werner veut rejoindre Liverpool et tient à ce que les Reds fassent une approche formelle pour lui, rapporte le rapport.

Bien qu’il ait déjà reçu des propositions de Manchester United et de Barcelone, Werner, l’attaquant allemand, préférerait déménager à Anfield où il pourra rejoindre le compatriote Jurgen Klopp.

Et RB Leipzig n’est pas contre l’encaissement de son attaquant vedette étant donné qu’il a une clause dans son contrat qui signifie qu’il peut partir pour 51 millions de livres sterling cet été.

Timo Werner veut déménager à Liverpool – Klopp décidera-t-il de le signer?

Cependant, il y a une condition à cette clause, The Athletic claim.

L’accord de 51 millions de livres sterling doit être conclu avant la date limite du mois d’avril pour que le transfert soit effectué à la fin de la saison, car cela donne à Leipzig le temps de signer un remplaçant pour Werner avant le début de la campagne 2020/21.

Ils auraient environ quatre mois pour introduire un nouvel avant plutôt que le mois et demi si Werner ne garantissait pas sa sortie avant l’ouverture de la fenêtre de transfert en juillet.

Liverpool n’est pas étranger à l’ouverture anticipée des négociations pour les signatures estivales, poursuit le rapport.

Ils ont entamé des pourparlers pour signer Fabinho, le milieu de terrain et le gardien de but Alisson en mars, et si Klopp signe un coup d’envoi pour Werner, les discussions commenceront le même mois cette année.

Les Reds ne sont cependant pas les seuls à courir après Werner, qui compte 27 buts cette saison.

En plus de l’intérêt susmentionné de Man United et de Barcelone, Chelsea est également connu pour être des admirateurs de longue date du joueur de 23 ans.

