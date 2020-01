“Liverpool pourrait mettre Manchester United à l’épée” – Martin Keown s’attend à ce que les dirigeants de la Premier League fassent une “déclaration” en battant leurs rivaux amers

Martin Keown n’est clairement toujours pas fan de Manchester United, car il veut que Liverpool ne fasse preuve d’aucune pitié contre ses rivaux amers lorsqu’ils viendront à Anfield dimanche.

La légende d’Arsenal pense que l’équipe de Jurgen Klopp peut faire une énorme déclaration de son intention de remporter le titre de Premier League en revendiquant une victoire “ emphatique ” ce week-end, affirmant que les Red Devils ne sont tout simplement pas prêts à affronter les Reds de haut vol.

Liverpool entre dans le match de dimanche avec 14 points d’avance en tête du classement et cherche à prolonger sa série sans défaite à 39 matches de championnat.

Roberto Firmino a renvoyé Liverpool à la victoire sur Tottenham lors de leur dernière sortie en Premier League

L’équipe de Klopp a connu une forme phénoménale ce trimestre, en 21 matchs, elle a pris 61 points sur 63 possibles jusqu’à présent.

United est la seule équipe à prendre des points sur eux, maintenant les leaders à un nul 1-1 à Old Trafford en octobre.

Les Red Devils ont également l’habitude de mettre fin à de longues séquences invaincues de leurs rivaux, après avoir fait de même avec les Invincibles d’Arsenal et Chelsea de Jose Mourinho en 2004 et 2005.

Mais Keown – qui était souvent un méchant pour les fans de United en raison de sa fameuse querelle avec Ruud van Nistelrooy – est catégorique: ils ne se rapprocheront pas des hôtes d’Anfield, les décrivant comme des “ animaux en cage ” qui auront faim d’une grande victoire.

“Liverpool pourrait vraiment mettre Manchester United à l’épée ce week-end”, a-t-il déclaré à l’animateur de talkSPORT Jim White.

“Man United a connu une série de matchs difficiles, une reprise de la FA Cup, et ils n’ont essentiellement laissé aucun de leurs joueurs au repos.

«Maintenant, cela va être un autre message ici.

Arsenal Invincible Martin Keown affirme que Liverpool est l’une des meilleures équipes de Premier League de l’histoire

«Il y a toujours un gros résultat quand on gagne un titre, il y a toujours un résultat catégorique, et je pense que ça va arriver ce week-end.

“Ils sont prêts pour ça maintenant, ce jeu est parfait pour eux.

«Je pense que la performance la plus décevante de Liverpool de la saison est venue contre Manchester United.

“Ils boitaient pour un match nul, ils ne jouaient pas comme des champions potentiels et vous devez jouer de cette façon, vous êtes les nouveaux enfants du bloc et ils n’avaient pas cette fanfaronnade. United a changé son système et cela a semblé affecter Jurgen Klopp et cela a ensuite affecté ses joueurs.

«Mais celui-ci maintenant, ils sont comme des animaux en cage, tliverpoolhey est l’équipe qui veut vraiment aller là-bas ce week-end et prendre le match. Ils sont prêts pour ça maintenant.

Marcus Rashford a disputé 30 matches avec Manchester United cette saison, marquant 19 buts, mais constitue un doute majeur pour le choc de Liverpool dimanche.

“En regardant leurs matchs joués, c’est le CINQUIÈME match pour Man United depuis le 1er janvier, mais ce n’est que le troisième de Liverpool.

“Ils ont joué leurs enfants contre Everton, et ont gagné, et ils n’ont pas eu de rediffusion, donc la plupart de leurs joueurs sont bien reposés.

“Ils sont frais et prêts à aller de l’avant et ils ne peuvent pas attendre que Manchester United arrive en ville.”

Écoutez un extrait de Martin Keown sur talkSPORT ci-dessus

