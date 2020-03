Liverpool “ prêt à finaliser de nouveaux accords ” pour le duo de stars Virgil van Dijk et Alisson Becker

Les stars de Liverpool, Virgil van Dijk et Alisson Becker, seraient prêtes à engager leur avenir à Anfield en signant de nouveaux contrats à long terme.

C’est une période incertaine pour les Reds, qui ont dû attendre un premier titre de Premier League en raison de la pandémie de coronavirus.

Alisson et Van Dijk signant de nouveaux accords seraient une bonne nouvelle pour Liverpool

Il est même possible qu’ils ne l’obtiennent pas du tout si la saison est annulée malgré les plans annoncés de la Premier League pour que le football soit opérationnel en juin.

Cependant, il y a potentiellement de bonnes nouvelles à l’horizon concernant Van Dijk et Alisson avec Liverpool “prêt à finaliser de nouvelles affaires” pour eux, selon 90Min.

Le défenseur Van Dijk a rejoint Liverpool en janvier 2018 pour 75 millions de livres sterling – des frais de transfert record pour un défenseur à l’époque – et est actuellement sous contrat jusqu’en 2023.

Le Néerlandais est arrivé deuxième derrière le grand Lionel Messi de Barcelone lors des Ballon d’Or 2019, et même s’il n’y a pas de précipitation pour conclure un accord, il est entendu que Van Dijk, 28 ans, signera avant trop longtemps.

Tout comme le gardien de but Alisson, 27 ans, qui a également été un joueur extrêmement important pour Liverpool depuis son arrivée en juillet 2018.

Il est arrivé de Rome pour 67 millions de livres sterling, un montant record pour un gardien à l’époque, et est sous contrat jusqu’en 2024.

Cependant, Liverpool veut montrer sa croyance en lui en offrant une augmentation de salaire et une prolongation.

En plus d’aider Liverpool à remporter la Ligue des champions la saison dernière, le Brésilien a remporté un certain nombre de distinctions personnelles en 2019, dont le trophée Yashin.

Liverpool a remporté la Super Coupe et la Coupe du Monde des Clubs (photo) cette saison

Il est actuellement soigné d’une blessure à la hanche et sa présence a été manquée lors du dernier affrontement de Liverpool en huitièmes de finale en Ligue des champions alors qu’ils se sont affrontés contre l’Atletico Madrid, mais il devrait être en forme à chaque reprise du football en Angleterre.

Liverpool a 25 points d’avance sur le sommet de la Premier League et n’a besoin que de deux victoires supplémentaires au maximum pour décrocher un premier titre de champion en 30 ans et voir Van Dijk et Alisson signer de nouveaux accords serait un énorme coup de pouce pour eux lors des prochaines campagnes.

