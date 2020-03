Liverpool prêt à vendre Xherdan Shaqiri avec Séville montrant un fort intérêt

La carrière de Xherdan Shaqiri à Liverpool semble terminée.

L’ailier suisse a joué un rôle peu important depuis qu’il a rejoint les Reds dans le cadre d’un contrat de 13 millions de livres de Stoke en 2018.

. – .

Xherdan Shaqiri n’a pas réussi à maintenir une place de départ régulière à Liverpool

Et Football Insister affirme que Liverpool est prêt à écouter les offres d’été pour Shaqiri, qui n’a commencé que deux matchs de Premier League cette saison en grande partie à cause de blessures au mollet et aux ischio-jambiers.

Cependant, lorsque le joueur de 28 ans était en forme, il a eu du mal à jouer en raison de la forme de Sadio Mane et Mohamed Salah.

Le directeur du football de Liverpool, Michael Edwards, tiendrait à Shaqiri pour 28 millions de livres sterling.

Edwards a une solide expérience dans la vente de joueurs marginaux de Liverpool pour un profit avec Mamadou Sakho, Jordan Ibe, Danny Ings et Dominic Solanke partant pour de gros frais dans le passé.

Séville, la Roma et le CSKA Moscou font partie des clubs qui s’intéressent à Shaqiri.

En janvier, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a qualifié Shaqiri de “joueur très spécial” lorsqu’il a discuté des problèmes de blessure du joueur.

. ou concédants de licence

Jurgen Klopp a fait l’éloge de Xherdan Shaqiri dans le passé

Il a dit: “Oui, ce n’est pas cool, absolument pas cool. Mais il y a peut-être différentes raisons, c’est certain.

«Shaq est un acteur très spécial dans différents départements. Son physique est différent de tous les autres que j’ai jamais vus, ses muscles sont incroyables.

“Il [the injury] n’est jamais «gros» jusqu’à présent, mais cela a toujours suffi pour le faire sortir. Je peux imaginer que c’est frustrant. C’est frustrant pour lui, ce n’est pas cool pour nous, mais pas de changer.

«Nous y travaillons évidemment, nous ne voulons pas créer une situation où cela se produit constamment, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas trouvé la solution à 100% pour cela. Nous devons voir. “

.