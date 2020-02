Liverpool remettra à Virgil van Dijk un nouveau contrat d’une valeur de 50 millions de livres sterling alors que les Reds cherchent à repousser l’intérêt de la Juventus

Liverpool est prêt à offrir à Virgil van Dijk un nouvel accord d’une valeur de 50 millions de livres sterling pour engager son avenir dans le club.

Le défenseur, âgé de 28 ans, a joué un rôle déterminant dans la montée rapide des Reds depuis son arrivée à Anfield en janvier 2018.

. – .

Van Dijk a aidé Liverpool à se renforcer depuis son arrivée

La saison dernière, il a aidé Liverpool à remporter la Ligue des champions tout en remportant une distinction personnelle prestigieuse dans le titre de joueur de l’année PFA.

Il a même traversé une période où aucun joueur n’a réussi à le dépasser entre mars 2018 et août 2019.

Et les propriétaires du Liverpool Fenway Sports Group devraient offrir au Néerlandais un contrat lucratif de cinq ans en récompense, selon Football Insider.

Van Dijk a été lié à un transfert de méga-argent à la Juventus, donc garantir son avenir sera considéré comme une priorité.

. – .

Van Dijk a été nommé Joueur PFA de l’année la saison dernière

Il est entendu que son salaire passera de 120 000 £ par semaine à 150 000 £ par semaine s’il mettait du papier à la plume à de nouvelles conditions.

Liverpool a connu une excellente ascension depuis qu’il a recruté le défenseur central, et il a déjà ajouté la Super Coupe et la Coupe du Monde des Clubs à son trophée en pleine croissance ce trimestre.

Ils ont des milles d’avance au sommet de la Premier League après avoir remporté 24 matchs sur 25 cette saison alors qu’ils se rapprochent d’un premier titre de champion en 30 ans.

Une victoire contre Norwich samedi les verra à 25 points d’avance sur la deuxième place et les champions en titre Manchester City.

Vous pouvez écouter le commentaire complet de Norwich vs Liverpool LIVE sur talkSPORT, coup d’envoi 17h30

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Southampton vs Burnley (samedi, 12h30) – talkSPORT

West Brom vs Nottingham Forest (samedi, 12h30) – talkSPORT 2

Leeds vs Bristol City (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Norwich vs Liverpool (samedi, 17h30) – talkSPORT

Les Reds ont juste besoin de six victoires lors de leurs 13 derniers matchs pour décrocher leur tout premier titre en Premier League.

Ils prétendent également battre un certain nombre de records, y compris la première victoire au titre.

.