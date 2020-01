Liverpool renvoie Nathaniel Phillips prêté à Stuttgart alors que Dejan Lovren et Joel Matip se rapprochent à leur retour

Le défenseur de Liverpool Nathaniel Phillips est de retour à Stuttgart en prêt pour le reste de la saison.

L’arrière central a rejoint le club de la 2.Bundesliga en août et a fait 11 apparitions dans toutes les compétitions.

Il a toutefois été rappelé par Liverpool début janvier, alors que les Reds faisaient face à une crise de blessures en défense.

. – .

Nathaniel Phillips a fait ses débuts seniors pour Liverpool lors de la victoire de la FA Cup contre Everton

Virgil van Dijk et Joe Gomez étaient les seuls défenseurs centraux en forme à la disposition de Jurgen Klopp avec Joel Matip et Dejan Lovren blessés tous les deux.

Phillips a été recruté comme couverture supplémentaire et a terminé 90 minutes de la victoire de Liverpool en FA Cup au troisième tour contre Everton, qui était également sa première apparition en compétition pour le club.

Matip et Lovren sont maintenant en bonne voie de rétablissement et devraient bientôt revenir en lice.

Martin Keown affirme que Virgil van Dijk de Liverpool est le meilleur défenseur central de l’histoire de la Premier League

La semaine dernière, Klopp a déclaré que Matip avait fait un mélange de formation avec l’équipe et de travail individuel dans le cadre de sa réadaptation. Lovren devrait être de retour en pleine formation cette semaine.

En conséquence, Phillips, âgé de 22 ans, a été autorisé à retourner à Stuttgart en prêt pour poursuivre son développement.

Klopp avait laissé entendre que Phillips allait bientôt s’éloigner d’Anfield alors que sa crise de blessures s’atténuait.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Manchester United vs Wolves (mercredi, 19 h 45) – talkSPORT

Fulham vs Middlesbrough (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Watford vs Tottenham (samedi, 12h30) – talkSPORT

Arsenal vs Burnley (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Newcastle vs Chelsea (samedi, 17h30) – talkSPORT

“C’était juste agréable de l’avoir à nouveau parce qu’il est une personne exceptionnelle”, a déclaré Klopp lors de sa conférence de presse avant Tottenham vendredi.

“Il reviendra probablement [on loan]. Nous devons voir mais oui, probablement. »

Phillips était sur le banc alors que les Reds battaient les Spurs 1-0 au Tottenham Hotspur Stadium samedi pour continuer leur forme remarquable cette saison.

.