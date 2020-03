Liverpool se joint aux campagnes d’aide contre le coronavirus

Europa Press

Journal La Jornada

Lundi 23 mars 2020, p. 3

Liverpool. Le Liverpool FC a confirmé la fermeture de toutes ses installations dimanche et a offert aux supermarchés voisins l’aide des employés d’Anfield, et a demandé aux fans des dons pour aider à acheter de la nourriture pour les personnes touchées par la crise des coronavirus. Quelques heures auparavant, le PDG de l’entité, Peter Moore, a envoyé un message aux directeurs des supermarchés du Merseyside. Les employés de notre stade donnent de leur temps pour aider au contrôle des foules, à la gestion des files d’attente, aider les personnes âgées et les infirmes à apporter leur nourriture dans leur voiture, etc. Ils sont vraiment les meilleurs et seraient heureux de vous aider de la manière qu’ils jugent appropriée et sûre, a-t-il écrit sur son compte Twitter.

