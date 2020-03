Liverpool se voit refuser le titre de Premier League serait “ incroyablement injuste ”, déclare le PDG de Brighton, Paul Barber

Le PDG de Brighton, Paul Barber, estime qu’il serait “incroyablement injuste” si Liverpool se voyait refuser le titre de Premier League.

Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la saison pourrait être annulée en raison de l’épidémie du coronavirus mortel, qui a coûté la vie à 21 personnes et infecté plus de 1000 personnes au Royaume-Uni.

. – .

Le PDG de Brighton, Paul Barber, déclare que la Premier League doit être terminée

Le virus a fait des ravages dans le monde du sport, presque tous les grands sports reportant ou annulant leurs principaux événements afin de limiter la propagation de Covid-19.

Cela a vu des questions posées sur la date à laquelle la Premier League pourrait se terminer, et par la suite si l’Euro 2020 est retardé d’au moins un an.

Le chef de Brighton Barber a insisté sur le fait que l’achèvement de la ligue est un must absolu.

. – .

Liverpool n’est qu’à six points de gagner la ligue, mais la menace du coronavirus a mis cela en danger

Il a déclaré à Football Focus: «Il y a probablement environ 200 à 300 choses sur cette liste que nous travaillons pour essayer de nous préparer à chaque éventualité.

«Notre priorité et la priorité de la Premier League est de jouer le reste de la saison, c’est ce que nous voulons tous, c’est ce que les fans veulent et c’est ce que veulent les clubs.

«Mais nous devons aussi être réalistes, nous ne savons vraiment pas où ce virus se dirige, où nous serons le 4 avril, quand nous avons l’intention de commencer à jouer à des jeux, et si nous pouvons compléter la liste des rencontres.

“Nous devons examiner toutes les éventualités, nous devons penser aux gens, aux joueurs et à nos entraîneurs, mais nous devons aussi penser aux fans qui viennent au stade et comment ils se rendent au stade, généralement par les transports publics, et donc toutes les implications de cela aussi. “

Matt Lawton sur la position de Greg Clarke lors d’une réunion d’urgence en Premier League

Il a ajouté: «Il y a énormément de choses à penser et nous avons les contrats de restauration, les contrats de parrainage, les billets que nous avons vendus, l’hospitalité, il y a tellement de choses qui entrent dans le fonctionnement d’un club de football de semaine en semaine, match pour match, et nous sommes tous dans le même bateau, face à une situation sans précédent.

“Même si c’est difficile en Premier League, je pense aussi à certains de nos collègues des ligues inférieures qui comptent beaucoup sur les revenus des matches.”

«Nous ne voulons pas abandonner cette option parce que chaque ligue commence avec l’attente de terminer tous les matches et nous voulons vraiment pouvoir le faire. Notre intention doit être d’essayer de terminer les matchs, mais nous devons faire passer la santé des gens en premier. »

Barber a également précisé qu’il serait extrêmement injuste que Liverpool, qui mène le classement actuel par 25 points, ne se voie pas attribuer le titre s’il était reporté.

“Pour le moment, il est vraiment difficile d’imaginer organiser un match de football en Premier League dans deux ou trois semaines”, a-t-il poursuivi.

“Il est difficile d’imaginer cela étant donné le scénario dans lequel nous sommes.

“Si nous devions geler la ligue, alors pour moi, il serait incroyablement injuste que Liverpool ne se voie pas attribuer le titre parce que je pense que tout le monde dans le jeu apprécie quelle saison fantastique ils ont connue et quelle merveilleuse équipe ils sont.”

“Mais également, il serait incroyablement injuste que des équipes soient reléguées alors qu’il y a encore des matchs à jouer et que les conséquences financières sont difficiles, et il est également injuste que Leeds et West Brom ne soient pas promus parce que nous savons à quel point c’est difficile pour sortir du Championnat, nous savons combien il est difficile pour les équipes de se rendre à cette étape de la saison dans les deux premiers. »

.