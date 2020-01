Liverpool vit une campagne de rêve en route vers le titre de Premier League

23 janvier 2020, 17h17 Wolverhampton, Royaume-Uni, 23 janvier (Prensa Latina) Liverpool est toujours écrasant en Premier League anglaise de football et a battu aujourd’hui Wolverhampton 2-1 pour rester en tête du classement.

Les Reds ont rapidement ouvert le score lorsque Jordan Henderson est passé du centre de la surface au coin droit avec Trent Alexander-Arnold aidé par un centre après un corner.

Bien que le principal ait indiqué que le jeu avait été revu, le but a été confirmé par le VAR.

Les locaux ont recherché et obtenu l’égalité à 51 grâce à Raúl Jiménez qui dirigeait un excellent centre qu’Adama Traoré a pompé dans la région.

Presque dans les dernières minutes, Henderson a été impliqué dans un autre jeu de but lorsqu’il a assisté à Roberto Firmino qui a battu le gardien de but avec un tir de près de la gauche du but.

Avec ce résultat, Liverpool se renforce comme la meilleure équipe de la Ligue anglaise, en quarante matchs qu’ils n’ont pas encore perdu et ils sont à dix-neuf points de Manchester City, leur plus proche poursuivant.

En revanche, les Wolves continueront septièmes, à deux places européennes et le plus important pour eux est que Raúl Jiménez continue de marquer des buts.

