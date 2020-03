Liverpool vs Bournemouth: les cerises marquent à Anfield malgré la poussée apparente de Callum Wilson sur Joe Gomez

Anfield a été réduit au silence alors que Bourmemouth a pris une avance de choc sur Liverpool lors du coup d’envoi de la Premier League samedi.

Callum Wilson a retourné à la maison la passe de Jefferson Lerma face au but après seulement neuf minutes de jeu sur Merseyside.

Mais il y avait un vrai drame et plus de frustration avec VAR alors que Liverpool était furieux que le but soit autorisé à rester.

Wilson, le buteur, a semblé pousser clairement Joe Gomez dans la préparation de son arrivée, la défense de Jurgen Klopp ne jouant pas au coup de sifflet et continuant à concéder un but bon marché.

Il y a eu un examen VAR après que le ballon a touché le fond du filet, mais la décision de l’arbitre Paul Tierney n’a pas été renversée et le but est resté.

Plus suit.

.