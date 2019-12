Liverpool vs Flamengo LIVE: commentaire de talkSPORT pour la finale de la Coupe du monde des clubs

Liverpool affronte les gros canons brésiliens Flamengo ce week-end en finale de la Coupe du monde des clubs.

Les Reds avaient besoin d'un vainqueur à la 92e minute de Roberto Firmino pour battre le Monterrey mexicain mercredi et atteindre la finale.

.

Liverpool affrontera Flamengo ce week-end chez Jurgen Klopp

Le champion de la Copa Libertadores, Flamengo, a quant à lui battu l'Arabie saoudite Al-Hilal 3-1 pour réussir.

La finale phare devrait maintenant avoir lieu au Qatar ce week-end pour couronner les nouveaux champions du monde.

talkSPORT 2 vous apportera une couverture complète de l'affrontement alors que les champions européens de Liverpool cherchent à terminer leur brillante année en beauté.

DERNIER

Arsenal News LIVE: Arteta en lice pour le match nul d'Everton, Ljungberg snobs Ozil

dernier

Liverpool News Live: Les Reds veulent Havertz, la mise à jour de Van Dijk et la constitution de la Coupe du monde des clubs

offres

Nouvelles de Man United en direct: l'agent Raiola fait le point sur Pogba, les signatures de janvier sont attendues

cible

Tottenham alignera sa candidature pour la star de West Ham qui a été qualifiée de «monstre» par Mourinho

potentiel

Pochettino n'exclut pas de déménager dans un autre club de Premier League malgré les liens des Spurs

GAMEDAY

Premier League en direct: Man City vs Leicester en vedette dans la couverture de talkSPORT samedi

sans but

Cardiff et Preston jouent une impasse dans le coup d'envoi anticipé du championnat

tirage au sort

Ancelotti et Arteta regardent Everton et Arsenal s'affronter dans une impasse morne

POTINS

Man United manque à Minamino, les éclaireurs de West Ham découvrent Flamengo et Auba veut sortir

Pas les bienvenus

Les fans d'Arsenal allument AFTV et affrontent l'hôte alors que la police s'implique à Everton

Liverpool vs Flamengo: Comment écouter

La finale débutera à 17h30 le samedi 21 décembre.

Le commentaire complet du stade international Khalifa de Doha sera en direct sur talkSPORT 2, avec une couverture commençant à 17 heures.

Joe Shennan et Alvin Martin vous apporteront tous les détails de la mise en place et des commentaires en direct.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l'application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d'informations sur la façon d'écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Kevin Hatchard explique pourquoi Liverpool devrait être ravi de signer Takumi Minamino

Liverpool vs Flamengo: Qu'est-ce qui a été dit?

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, admet que Flamengo présentera un test difficile lors de la finale de la Coupe du monde des clubs au Qatar.

«Un match difficile, un match vraiment difficile. Mais nous avons regardé le match (contre Al Hilal), j'ai vu beaucoup de choses et nous regarderons plus de matchs », a déclaré Klopp.

«Un match est important mais ce n'est pas tout. Ce fut un jeu ouvert pendant une longue période.

«Nous verrons qui traite mieux avec les circonstances, qui a plus de bonnes décisions.

«Nous serons un adversaire différent, bien sûr.

«Avec Jorge Jesus comme manager, il y a bien sûr une influence européenne et c'est tout, mais les joueurs eux-mêmes ont déjà de la qualité.

«S'il n'y avait pas d'entraîneur européen, ce serait déjà difficile. Avec Jorge Jesus, (il est) très expérimenté, très réussi au Portugal et maintenant aussi au Brésil.

"Nous avons beaucoup de respect pour cela, mais à la fin, nous ferons de notre mieux et nous verrons comment cela fonctionnera."

. ou concédants de licence

Liverpool s'apprête à affronter Flamengo en finale de la Coupe du monde des clubs

Liverpool vs Flamengo: Nouvelles de l'équipe

Sadio Mane, Roberto Firmino et Trent Alexander-Arnold devraient commencer à avoir été remplaçants contre Monterrey.

Virgil van Dijk pourrait revenir après avoir surmonté la maladie qui l'a tenu hors de la demi-finale. Georginio Wijnaldum devrait encore manquer.

Fabinho, Joel Matip et Dejan Lovren sont toujours absents.

(tagsToTranslate) Liverpool vs Flamengo live stream (t) Liverpool vs Flamengo commentary (t) Finale de la Coupe du Monde des clubs (t) Liverpool vs Flamengo heure de coup d'envoi (t) Liverpool vs Flamengo news de l'équipe (t) Liverpool vs Flamengo (t) Liverpool (t) Flamengo (t) Coupe du monde des clubs