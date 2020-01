Ljubomir Fejsa, quatrième signature d’Alavés sur le marché d’hiver

Bien que l’équipe basque ait déjà renforcé son centre de terrain avec les signatures de Victor Camarasa et de Ismael Gutierrez, a été obligé d’ajouter une nouvelle somme d’argent dans cette démarcation après le départ de Wakaso. Celui choisi pour cela a été Ljubomir Fejsa, qui arrive à Alaves venant de Benfica.

La déclaration d’Alavés sur la signature de Ljubomir Fejsa

«Le Deportivo Alavés est toujours plongé dans un marché d’hiver qui apporte avec lui le quatrième nouveau visage de l’équipe. Il s’agit de Ljubomir Fejsa, un milieu de terrain serbe qui arrive en prêt jusqu’à la fin de la saison au club Paseo de Cervantes », a expliqué le club babazorro.

“Fejsa (14/08/1988, Kula) est un pivot qui a commencé sa carrière en tant que professionnel dans son pays, jouant dans des clubs tels que Hajduk Kulo ou le Partizan. C’est en 2011 qu’il a fait le saut Olympiacos Grec, étant lié à l’institution Helena un total de deux ans. En août 2013, le portugais Benfica a repris ses services et a été lié au club portugais à ce jour. Au total, 169 fois, il a habillé la veste rouge, et dans sa carrière de footballeur, il accumule également des matchs dans des compétitions européennes et des internationalités avec la sélection absolue de la Serbie ». a poursuivi la Alaves.

“De Deportivo Alavés, vous voulez vous souhaiter bonne chance dans votre nouvelle étape en tant qu’albiazul. Ongi etorri, Fejsa!»A pris fin.

Avec Ljubomir Fejsa, Alavés a déjà signé quatre signatures

En plus d’avoir accueilli Víctor Camarasa dans ses rangs en prêt jusqu’à la fin de la saison et Ismael Gutiérrez jusqu’en juin 2021, l’équipe basque a également incorporé Roberto Jiménez en remplacement d’Antonio Sivera. Avec l’arrivée de Ljubomir Fejsa, il y a déjà quatre signatures qu’Alavés a clôturées pour le match retour du championnat.