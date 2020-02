Llorente, la grande surprise à onze heures

Il Athlète de Madrid il a déjà un alignement officiel pour se mesurer à Real Madrid dans le derby du jour 22 de la Ligue de Santander dans le Santiago Bernabéu. Diego Pablo Simeone présente quelques nouvelles concernant l’équipe qui n’a pas pu battre Leganés le dernier jour.

L’alignement de l’Atlético de Madrid aujourd’hui dans le derby est le suivant: Oblak; Vrsaljko, Felipe, Savic, Lodi; Llorente, Thomas, Saul, Correa; Vitolo et Morata.

Sur le banc rouge et blanc se détache la présence de Yannick Ferreira Carrasco, dont la signature est devenue officielle hier et avec à peine une formation peut porter la chemise de l’Atlético de Madrid au Bernabéu.

Après la finale de la Super Coupe d’Espagne, Real Madrid et Atlético ils traversent leurs destins maintenant dans le tournoi de régularité où ceux de Diego Pablo Simeone Ils ne fonctionnent pas à leur meilleur niveau contrairement à leur voisin, plongé dans une grande série de résultats.

Personne ne gagne au Real Madrid depuis le 19 octobre dernier lorsque Majorque l’a fait à Son Moix. A cette époque, l’Atlético avait déjà montré qu’il lui était difficile de démarrer et de marquer, mais il était à deux points, huit de moins que la distance qui le sépare maintenant et qui l’oblige pratiquement à gagner pour récupérer ses options dans la course au titre et ne pas faire un pas de retour dans la lutte non plus pour la Ligue des champions, dont il est actuellement absent.