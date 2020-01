L’œil cassé de ‘Cowboy’ Cerrone après que Conor McGregor l’a battu en seulement 40 secondes à l’UFC 246

Conor McGregor a rappelé à tout le monde exactement qui il était samedi soir à l’UFC 246.

L’Irlandais n’a pas perdu de temps pour Donald Cerrone et il a tenté de lui décoller la tête dans les premières secondes.

ESPN

Le nez de «Cowboy» était cassé McGregor

Bien que Cowboy ait réussi à obtenir The Notorious dans le corps à corps, cela a fini par être le début de sa disparition.

McGregor a atterri coup sur épaule après coup sur l’épaule et il semblait avoir cassé le nez de son adversaire dans les cinq secondes suivant le début du combat.

De là, Cerrone était dans un monde en difficulté et clairement désorienté. McGregor a poursuivi avec un coup de pied haut et c’était élémentaire à partir de là.

ESPN

L’Américain a expliqué qu’il avait été pris au dépourvu dans l’octogone

S’exprimant après le combat, McGregor a résisté à appeler Jorge Masvidal ou Khabib Nurmagomedov, qui étaient dans le public, insistant plutôt sur le fait qu’il travaille toujours sur son jeu.

Cerrone n’a offert aucune excuse et, lors de son entretien après le combat, a admis que les grèves de McGregor l’avaient pris au dépourvu.

McGregor a fait 3 millions de dollars pour cette sortie au niveau de la base et Cerrone aurait rapporté 200000 dollars, mais l’Irlandais pense qu’il finira par gagner environ 80 millions de dollars pour ce combat, tout est dit.

Maintenant, 2020 semble que cela pourrait être une année énorme pour McGregor avec des combats contre Masvidal et Khabib dans le pipeline et maintenant que son aura est restaurée, il aura beaucoup d’options.

L’œil de Cerrone a reçu un traitement similaire contre Tony Ferguson

