L’Oklahoma a le calendrier 2020 le plus simple du pays, selon un expert

L’Oklahoma a le calendrier 2020 le plus simple du pays, selon un expert.

Ce n’est un secret pour personne que beaucoup considèrent le Big 12 comme une conférence qui ne se compare pas à la SEC ou au Big Ten.

Les programmes sont souvent accusés de ne pas jouer la défense et, en règle générale, la conférence est considérée comme extrêmement lourde.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que certains considèrent le programme Sooners 2020 comme l’un des plus faciles du pays.

Dans une chronique récente, Brad Crawford de 247 Sports a suggéré que le calendrier imminent de l’Oklahoma est le troisième plus facile de tout le pays.

Il insiste également sur le fait que c’est le plus doux de la conférence – encore plus que celui que le Texas jouera.

Mis à part un faible calendrier Big 12, l’Oklahoma a également des sorties alignées contre l’État du Missouri, le Tennessee et l’armée. Ces trois programmes ont duré 14-23 l’an dernier.

De plus, l’Oklahoma ne devrait jouer que contre deux équipes du top 25.

“Je ne suis pas incroyablement haut sur le Big 12 en 2020, pas après le départ de Matt Rhule de Baylor, le jeu ascendant et descendant des Longhorns la saison dernière et des reculs notables à l’Iowa State et au TCU”, a écrit Crawford.

«Pourrait-il s’améliorer l’automne prochain? Certainement. Mais à la fin du mois de janvier, le calendrier de l’Oklahoma a la configuration parfaite pour un voyage de retour en séries éliminatoires avec sans doute ses matchs les plus difficiles autres que le Cotton Bowl à Norman (Tennessee et Oklahoma State). »

Au cours des huit dernières années, l’Oklahoma a remporté la conférence à six reprises. C’est ça le bien. Le mauvais, cependant, est que les Sooners ont également gagné 2-6 dans les matchs de bowl dans cette séquence.

Sur ces six défaites, cinq sont survenues à deux chiffres.

Est-ce que l’Oklahoma pourra gagner une place pour les éliminatoires du football collégial en 2020-2021 s’il y a cinq équipes avec une ou moins de pertes entre la SEC et les Big Ten? Le temps nous le dira.

En relation: Star des Patriots de la Nouvelle-Angleterre meurt