Lolo Jones en tête-à-tête avec Jake Gyllenhaal et Tom Holland au défi du poirier

L’olympien à trois reprises Lolo Jones est une rockstar qui semble gérer relativement bien le report des Jeux olympiques de Tokyo de 2020, tout bien considéré.

Lorsque USA TODAY Sports a annoncé que le Comité international olympique prévoyait de reporter les Jeux – un jour avant qu’il ne le fasse officiellement – en raison de l’épidémie mondiale de COVID-19, le hurdler et le bobeur américain ont fait une blague sur la commande d’une pizza et son retard. retrait de la piste pour une autre année. Et tout en mettant en quarantaine, elle a publié des vidéos drôles sur les médias sociaux sur la façon dont elle tue le temps et s’entraîne – comme un banc pressant son canapé.

Donc, non seulement son ennui l’a amenée à essayer le défi des t-shirts en appui renversé, mais elle a également surpassé les personnes qui ont rendu le défi viral: Tom Holland et Jake Gyllenhaal. L’acteur de Spider-Man a partagé une vidéo de lui faisant le poirier tout en mettant une chemise et a défié Gyllenhaal, entre autres, de le faire. Et il l’a fait.

Mais comme un athlète d’élite, Jones est allé plus loin. Elle a mis deux t-shirts à l’envers sur ses mains * et * l’a fait tout en buvant un verre de vin.

Brava, Lolo.

Voici les versions de Holland et Gyllenhaal:

