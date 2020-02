L’ombre d’Emery menace la continuité de Lopetegui à Séville

Éliminé par la Copa del Rey par le Mirandéset cinquième de la ligue après avoir ajouté une seule victoire lors des cinq derniers matchs, Julen Lopetegui Il traverse son pire moment en tant qu’entraîneur de l’équipe hispanique. Il Séville dépensé 178 millions euros l’été dernier et a dépensé d’autres 20 millions euros sur le marché d’hiver, des chiffres qui ne peuvent guère être soutenus si l’équipe ne se qualifie pas pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Si cet objectif est compliqué, le club envisagerait un changement d’entraîneur, étant Unai Emery le favori pour remplacer Lopetegui.

Le retour d’Emery à Séville serait approuvé par Monchi, le conseil d’administration et les fans

Selon Deportes Cuatro, en cas d’opter pour un changement de banc aussi révulsif, les deux Monchi, comme la directive, que le sévillisme, accueilleraient favorablement le retour d’Unai Emery. Julen Lopetegui, quant à lui, est confiant qu’il sera en mesure de changer la dynamique de Séville et de rester en fonction, au moins, jusqu’à la fin de la saison.

En plus de Séville, l’Atletico Madrid soulève la signature d’Unai Emery

Comme l’a dit Eduardo Inda à El Chiringuito, l’équipe rojiblanco a commencé à ratisser le marché à la recherche d’un remplaçant pour Simeone au cas où elle déciderait de ne pas continuer la saison prochaine. Selon le directeur d’OKDIARIO, le Athlète de Madrid gère, aujourd’hui, trois pièces de rechange pour soulager l’entraîneur argentin et l’une d’elles est Unai Emery.

L’entraîneur basque est l’un des favoris de Gil Marín et a une carrière reconnue en Espagne, ayant conduit à Valence aux Champions au cours des saisons, il était à Mestalla et atteindre avec le Séville Trois titres de Ligue Europa. Cependant, ses deux années dans le PSG et la saison et demie dans le Arsenal, ils ont terni un programme qui était jusqu’à présent brillant. Le favori de la directive serait Mauricio Pochettino, tandis que l’alternative aux deux, José Bordalás, Getafe.