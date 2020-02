L’ombre du licenciement menace à nouveau Lopetegui

Julen Lopetegui Il traverse son pire moment depuis qu’il est entraîneur de Séville. Votre équipe ajoute cinq des quinze derniers points possibles dans la Ligue de Santander, et les éliminatoires collectent contre Mirandés fait encore une brèche dans une équipe qui revient cette semaine en Ligue Europa.

Séville a commencé la saison avec enthousiasme. Tout s’est bien passé et les performances des joueurs ont été excellentes. Diego Carlos c’était le centre le plus performant de la Ligue de Santander, Jesus Navas et Reguilón c’étaient des poignards par groupe, le centre du terrain était apprécié et surtout les choses n’allaient pas si mal malgré le petit objectif de Depuis Jong et Chicharito, avec un Ocampos à un niveau spectaculaire.

Maintenant, Séville ressemble à un autre. Dans les jeux récents, au-delà de quelques détails sur le nouveau venu Suso, l’équipe n’est pas en mesure de clore les matchs et de montrer la personnalité qu’elle chérissait. Le revers de la Coupe a été un bâton de costume, qui était très excité par le nouveau format du K.O.

Les deux prochains matchs vitaux

Jeudi, Séville fait face à la CFR Cluj en huitièmes de finale de la Ligue Europa, la compétition préférée du club. Et dimanche avant Getafe au Colisée. Deux rencontres qui peuvent marquer l’avenir d’un Julen Lopetegui Ce n’est plus intouchable.

La Ligue Europa peut être la voie d’évasion et l’illusion d’un club déjà éliminé de la Copa del Rey. Avant Getafe, troisième du tableau, l’équipe peut frapper la table dans la lutte pour les places qui donnent accès à la Ligue des champions.