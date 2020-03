Lonzo Ball et Ingram pourraient aider à remporter le commerce avec Anthony Davis

À l’époque où le commerce Anthony Davis a finalement eu lieu en juillet dernier, j’ai déclaré que tout le monde était gagnant.

Les Lakers de Los Angeles ont obtenu une superstar de haut niveau pour jouer avec LeBron James, une qui avait déjà un pied dans la porte avec les New Orleans Pelicans, une franchise qui a échoué maintes et maintes fois à entourer Davis avec le talent nécessaire pour concourir pour un Titre.

Les Pels se sont retrouvés avec Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart comme pièces maîtresses, de très bonnes jeunes pièces qui semblaient avoir des défauts. Ingram franchirait-il vraiment la prochaine étape? Est-ce que Ball et son tir bizarre seraient jamais réparés? Hart était-il plus qu’une option de fin de banc?

Nous avons maintenant des réponses. Ingram a franchi la prochaine étape et est devenu un All-Star. Hart est devenu un membre clé de la rotation, fournissant des tirs et une taille depuis la zone arrière.

Et j’en parle maintenant, parce que Ball a commencé à tout comprendre:

Il a eu des matchs consécutifs de 20 points et de sept à trois points. Il atteint des sommets en carrière en points, en trois et en pourcentage de lancers et de lancers francs. Bien sûr, avoir Zion Williamson espacer le sol aide beaucoup. Mais la forme de tir de Ball avait l’air bien améliorée avant la saison et elle semble encore meilleure maintenant. Sa confiance est hors des palmarès, et il exploite ses forces.

Grâce à cette explosion, il est possible que les pélicans GAGNENT ce métier. Les Lakers pourraient finir par gagner quelques titres avec Bron et The Brow. Mais pensez aux équipes avec des superstars mécontentes qui se retrouvent généralement dans une situation où un joueur veut très publiquement sortir. Parfois, c’est un joueur avec un potentiel et une baisse de salaire, ou certains choix de draft qui dépendent de la perspective choisie ou ils sont bas au premier tour.

Grâce à ce trio, les Pélicans ont tout de suite un noyau pour entourer Williamson. Je suppose qu’ils vont re-signer Ingram à une énorme entente pendant la saison morte pour les garder ensemble avec Williamson, et si la Nouvelle-Orléans est une équipe de séries éliminatoires l’année prochaine et que Davis n’est pas à la hauteur des séries éliminatoires de cette année, vous pourriez en fait déclarer la Pels gagnants de celui-ci.

