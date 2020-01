L’Open d’Australie 2020: quand est-il, qui sont les champions en titre, les chaînes de télévision, les prix en argent

Le premier Grand Chelem de la nouvelle décennie, l’Open d’Australie 2020, est à nos portes et nous vous donnons le point sur les choses importantes avant le tournoi.

Quand est l’Open d’Australie?

La 108e édition de l’Open d’Australie (52 d’entre elles ont eu lieu à l’ère ouverte) se déroule du 20 janvier au 2 février. Le tournoi de cette année débute une semaine plus tard que d’habitude en raison de la première Coupe ATP.

Où se déroule l’Open d’Australie?

Melbourne Park – situé dans le Melbourne Sports and Entertainment Precinct – accueille l’Open d’Australie depuis 1988.

Le site dispose de 35 courts de tennis en plein air et Rod Laver Arena (14 820), Melbourne Arena (10 500) et Margaret Court Arena (7 500) sont les trois courts principaux avec chacun son propre toit rétractable.

Qui sont les champions en titre?

Le numéro 2 mondial Novak Djokovic est le champion en titre après avoir remporté un septième titre record de l’Open d’Australie en battant Rafael Nadal 6–3, 6–2, 6–3 lors d’une finale unilatérale l’an dernier.

Naomi Osaka a remporté son premier tournoi de Melbourne Park en battant Petra Kvitova 7–6 (7–2), 5–7, 6–4.

Le duo français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert sont les champions du double masculin, Samantha Stosur de l’Australienne et Zhang Shuai de la Chine sont les champions en titre du double féminin tandis que la Tchèque Barbora Krejcikova et l’Américaine Rajeev Ram ont remporté le titre en double mixte l’année dernière.



Et les graines de l’événement de cette année?

Les organisateurs s’en tiennent généralement aux classements ATP et WTA avec la date limite de cette année, le lundi 13 janvier. Cela signifie que Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev et Dominic Thiem sont vos cinq meilleurs têtes de série sur le tableau des hommes.

Dan Evans est le seul joueur britannique tête de série puisque le numéro 33 mondial sera classé 31e alors que deux joueurs en dessous de lui se sont retirés.

Chez les femmes, Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Simona Halep et Elina Svitolina font partie des cinq premières.

Serena Williams est classée huitième tête de série tandis que Johanna Konta (12e) battra pavillon britannique.

Quand les qualifications ont-elles lieu?

Les qualifications pour le premier Grand Chelem de 2020 débuteront le mardi 14 janvier et se poursuivront jusqu’au samedi 18 janvier. Seize hommes et 16 femmes auront accès au tableau principal via les qualifications.

Les goûts de Hyeon Chung, qui est devenu le premier sud-coréen à atteindre les demi-finales d’un Grand Chelem quand il est entré dans les quatre derniers à l’Open d’Australie 2018, espèrent obtenir une participation via les qualifications avec Bernard Goic , Dustin Brown, Liam Brody, Eugénie Bouchard et Harriet Dart.

Eurosport Player diffusera les qualifications au cours des prochains jours.

Australian Open Facts and Figures: avec un passage au zoo de Perth, le match le plus long, de nouvelles balles et plus encore

Quand est le tirage?

Le tirage au sort principal du tournoi masculin et féminin aura lieu le jeudi 16 janvier à 18h00 heure locale (07h00 GMT). Il devrait être diffusé sur les pages officielles Facebook / YouTube de l’Open d’Australie.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le tournoi?

Eurosport diffusera l’Open d’Australie au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe au cours des deux prochaines semaines tandis que ESPN et la chaîne de tennis sont les endroits incontournables en Amérique du Nord.

Comme d’habitude, vous pouvez vous attendre à des commentaires de BBC Radio 5 sports en direct supplémentaires, à des SMS du site Web de BBC Sport et, bien sûr, à des extraits télévisés.

Pari

Le champion en titre Djokovic est le favori des bookmakers et vous pouvez toujours l’avoir à 7/5 avec le numéro un mondial Rafael Nadal, deuxième meilleur 9/2. Roger Federer est en quatrième position et certains endroits offriront autant que 11/1.

Chez les femmes, Serena Williams a une fiche de 9/2 à la suite de son succès à Auckland avec la numéro un mondiale Ashleigh Barty et la championne en titre Naomi Osaka à 8/1.

Ne manquez pas notre aperçu complet des paris plus tard dans la semaine.

Quel est le prix en argent?

Les champions en simple masculin et féminin repartiront chacun avec un chèque de vainqueur de 4,12 millions de dollars australiens (environ 2,2 millions de livres sterling) tandis que les finalistes recevront 2,06 dollars australiens (environ 1,09 million de livres sterling) après une augmentation de 13,6% du prix en espèces. .

Rond

Simple hommes

Simple femmes

Double messieurs

Double féminin

Double mixte

Gagnants

2,2 M £

2,2 M £

£ 404,000

£ 404,000

£ 101,000

Finalistes



1,09 M £

1,09 M £

£ 202,000

£ 202,000

£ 53,000

Demi-finalistes

£ 550,000

£ 550,000

£ 106,000

£ 106,000

£ 27,000

Quart de finalistes

£ 280,000

£ 280,000

£ 59,000

£ 59,000

13 000 £

Quatrième tour

£ 160,000

£ 160,000

£ 33,000

£ 33,000

6 000 £

Troisième tour

£ 96,000

£ 96,000

£ 20,000

£ 20,000

3 000 £

Deuxième tour

£ 68,000

£ 68,000

13 000 £

13 000 £

N / A

Premier tour

£ 48,000

£ 48,000

N / A

N / A

N / A

