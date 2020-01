“L’Open d’Australie 2020 se déroule”, insiste le chef du tournoi

Le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a une fois de plus dissipé les craintes que le tournoi de cette année puisse être annulé en raison de la mauvaise qualité de l’air après les feux de brousse Down Under.

Les organisateurs du premier Grand Chelem de l’année ont fait l’objet de vives critiques cette semaine après que plusieurs joueurs participant aux qualifications aient déclaré avoir eu du mal à respirer à cause de la fumée des incendies.

Dalila Jakupovic, de Slovénie, a toussé pendant sa qualification et a été forcée de prendre sa retraite, déclarant: «J’avais vraiment peur de m’effondrer. C’est pourquoi je suis allé sur le sol parce que je ne pouvais plus marcher ».

Smoke fait des ravages à l’Open d’Australie: «Je ne pouvais tout simplement pas respirer et je suis tombé par terre»

Eugenie Bouchard du Canada ainsi que Liam Broady de la Grande-Bretagne ont également exprimé leur mécontentement à l’égard de ce dernier en disant que cela lui a «fait bouillir le sang» d’avoir été forcé de jouer dans ces conditions.

Il a été suggéré que le tournoi pourrait être reprogrammé, mais Tiley dit que ce n’est pas le cas.

«Il y a beaucoup de spéculations sur l’Open d’Australie qui ne se produira pas ou ne commencera pas plus tard. L’Open d’Australie est en cours », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Nous avons toujours dit, et je le répète, leur [the players’] la sécurité, leur bien-être, leur santé est une priorité pour nous, tout comme pour notre personnel et nos fans », a-t-il ajouté.

«Nous avons fait de notre mieux pour communiquer avec les visites. Une chose que je peux dire, c’est de faire confiance aux conseils médicaux et aux avis scientifiques.

«Nous nous soucions profondément des joueurs. J’ai rencontré Dalila le même jour, nous allons avoir un rattrapage de suivi et juste réitérer s’il y a quelque chose que nous pouvons faire et nous assurer qu’elle voit l’équipe médicale et s’assurer qu’elle est prise en charge.

«Absolument, nous comprenons la colère. Cela vient en grande partie de la confusion et de la complexité de la compréhension de ce qui se passe. Nous avons invité les joueurs à venir à tout moment et à avoir une conversation. “

