L’Open de Mutua Madrid espère jouer la semaine avant Roland Garros

Gerard Tsobanian, président-directeur général du Mutua Madrid Open, continue de croire que le tournoi de Madrid peut être joué du 14 au 20 septembre cette année, juste la semaine avant Roland Garros. En revanche, il avoue qu’il n’est actuellement pas possible “d’établir un calendrier fixe” pour une saison déjà “gravement endommagée” et pour laquelle il recommande de fixer “un délai” pour l’ATP et la WTA pour y mettre fin jusqu’en 2021.

“Oui mais nous ne pouvons pas sauter et donner une date comme Roland Garros l’a fait“Tsobanian répond dans une interview à L’Equipe s’il garde cette date comme la meilleure. «Actuellement, vous ne pouvez pas définir un calendrier fixe. S’il devait changer à nouveau dans deux ou trois semaines parce que la situation ne s’améliore pas, ce ne serait pas grave ». ajouter.

L’exécutif estime que maintenant devrait se concentrer pour voir “comment la pandémie se développe” dans le monde et s’il y a une “amélioration”, alors “des prévisions sérieuses peuvent être faites qui garantissent qu’un événement peut se produire”. Quoi qu’il en soit, il a qualifié les organisateurs de Roland Garros, qui ont annulé le “Grand Chelem”, prévu fin mai, et l’ont fixé directement du 20 septembre au 4 octobre de “courageux et peut-être un peu optimistes”, en plus ne pas laisser trop de marge à Wimbledon si elle est également reportée.

Aussi, pour le français, placer le Madrid Masters 1000 et le Premier obligatoire juste après l’US Open ne devrait pas être un gros problème pour les joueurs de tennis, qui estiment qu’ils l’accepteraient “étant donné l’urgence et la complexité de ce qui reste à jouer”.

«Tout le monde ne se rend pas à la finale de l’US Open, beaucoup perdent la première semaine ou au début de la seconde, ce qui leur donne le temps de se préparer à jouer à Madrid sur terre battue. Les finalistes de l’US Open, en effet, ressentiront le changement, mais c’est un moindre mal quand la seule chose qui compte c’est la joie de pouvoir rejouer. L’énergie qui permettra de refaire leur métier sera plus grande que la chaîne de tournois d’une semaine à l’autre », ajoute-t-il.

Tsobanian reconnaît être “inquiet pour l’avenir” de la situation actuelle due à la pandémie et de la “peur” possible de remplir à nouveau l’enceinte, et se montre contrairement à jouer sans public. «Le tennis, c’est le partage et les joueurs veulent vivre leurs émotions avec les fans. C’est comme faire un bon plat sans l’ingrédient qui lui donne toute sa saveur, cela enlèverait tout le charme de ce qui est censé être un grand moment pour tout le monde », remarque-t-il.

“Quoi qu’il arrive, 2020 sera endommagé”

«En tant que membre du Conseil d’Administration des Tournois Mondiaux Européens ATP et WTA, je suis en constante discussion avec les joueurs, avec tous les directeurs de tournois et les dirigeants des deux circuits pour voir un peu quelles sont les idées et les les mesures qui peuvent être prises, les calendriers, la météo … Il y a tellement d’options et de variables, mais plus les semaines passent, plus les options possibles tombent«, Admet le PDG du Mutua Madrid Open.

Le gestionnaire admet que ils pensaient mettre le tournoi de Miami “en juillet”, qui l’exclut désormais presque, et a mis les tournois d’argile avant Roland Garros. «Ces scénarios circulent sur la table ATP ou WTA pour sauver ce qu’ils peuvent, mais plus les semaines passent, plus il semble sauver les meubles. Quoi qu’il arrive, l’année 2020 sera gravement endommagée“Il dit.

À cet égard, discutez de la possibilité de fixer “une date limite” pour que l’ATP et la WTA décident d’annuler toute la saison et de recommencer à zéro le 1er janvier 2021. “Ce qu’il faut faire, c’est tout arrêter le 31 décembre 2019 et recommencer le 1er janvier 2021. Il n’y a pas de classification qui soit maintenue, pas plus que les points, ce serait comme futuro retourner dans le futur pour commencer le futur », souligne Tsobanian.