L’opération est compliquée, l’Atlético de Madrid offre 7 kilos nets par an et l’équipe Beckham 15

Il signature d’Edinson Cavani par l’Atlético de Madrid Il se retrouve bloqué par l’incursion d’une équipe qui menace sérieusement de s’emparer des services du bélier du PSG. Quand tout a semblé terminé avec l’Atlético, l’Uruguayen s’est présenté une offre importante de la part de Inter Miami, franchise MLS réalisé par David Beckham, ce qui double le salaire annuel qu’Atleti peut offrir à la charrúa internationale.

L’Atlético était prêt à faire un effort important pour l’un des grévistes avec la cache la plus élevée du marché avec un salaire net d’environ 7 millions d’euros, mais L’Inter Miami apparaît sur la scène avec un total de 15 millions par an, un montant qui tente beaucoup le joueur, mis à part les plans de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain et qui négocie depuis des semaines avec l’entité Métropolitaine à la recherche d’une signature qui satisfasse toutes les parties.

Cavani aurait rejeté les offres de Manchester United et Chelsea à la poursuite de l’Atlético de Madrid, où l’appel de travailler pour Cholo Simeone était trop tentant de rejeter l’offre, mais l’incursion, avec une offre économique extraordinaire, de la franchise de Miami, a soulevé les doutes de l’environnement d’Edinson, qui, à 32 ans, commencerait le dernier tronçon de sa carrière loin du plus haut niveau compétitif, mais avec un salaire astronomique.

Les matelas ont l’avantage d’avoir un projet d’un niveau compétitif supérieur à l’Inter Miami, récemment fondé et qui commencera à concourir en MLS à partir de la saison 2020 qui commence dans quelques semaines. La décision de Cavani durera tout au plus jusqu’à vendredi, date à laquelle le marché des signatures hivernales ferme en Espagne et limite pour l’Atlético afin de savoir si l’opération souhaitée sur laquelle ils ont mis tous leurs efforts se concrétise.