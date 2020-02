L’opération Melón l’a ainsi convaincu de se présenter aux élections de la Fédération espagnole de football

Les sports, comme la politique, font souvent d’étranges compagnons de lit. Qui allait dire à David Aganzo qu’il allait finir par être le meilleur ami de quelqu’un qui a inventé une organisation –Futbolistas ON– pour mettre fin à l’union qu’il préside – l’Association des footballeurs professionnels–? Le football est devenu une industrie de plus en plus cruelle et Ceux qui étaient autrefois des amis intimes sont des ennemis irréconciliables et vice versa.

Aganzo a fini par être compris avec Thèbes. Le président de LaLiga laisserait son syndicat tranquille et l’aiderait dans tout ce qui serait nécessaire pour renverser Rubiales. L’actuel président de la Fédération se sentait comme l’ami qu’il avait emmené au poste de président de l’AFE – Rubiales était de 2010 à 2018 – avait consommé sa trahison, mais cela ne faisait que commencer.

Au milieu de toute la guerre du football, Thèbes est fou de présenter quelqu’un pour faire face à Rubiales aux élections de la Fédération. Le président de l’association du club invente un rôle d’ambassadeur de la Ligue Iker Casillas devient l’icône de la compétition en échange d’une somme d’argent non divulguée.

Cela s’est produit fin mars 2019 et à partir de ce moment, Thèbes a activé ce qu’on appelle l’opération Melon -Mote affectueux que certains joueurs dédient à Iker-. Aganzo, ami depuis trois décennies de Casillas, Il serait chargé de convaincre le gardien de but de se présenter au président de la Fédération. Sous le mantra que “c’est chupao” ou “vous l’avez fait”, le joueur toujours de Porto cédait progressivement du terrain et accédait à l’idée de Thèbes et d’Aganzo pour se présenter.

Les dernières semaines ont été particulièrement convulsif pour savoir si la candidature sort enfin ou non. Tout a commencé avec les doutes d’Iker quant à son aptitude à reprendre la Fédération. «Tu ne sais pas où tu vas. Là, il faut aller tous les jours pour travailler et donner son visage », Un ami lui a dit qu’il avait longtemps travaillé pour la Fédération et qu’il partageait un programme avec Casillas.

La même chose s’est produite pour rencontrer Iniesta, Puyol, Cesc et Iniesta. Tout le monde a prévenu Melon que ce n’était pas le conte de fées que Thèbes et Aganzo lui avaient vendu. En fait Xavi Hernández, intime du gardien de but, l’a prévenu que sa candidature était un gâchis et qu’il soutiendrait Rubiales si nécessaire. Casillas, bien sûr, a douté et les sbires des médias de la Ligue ont accepté de donner les noms d’autres candidats qui pourraient se présenter comme Mariano Rajoy et Albert Rivera.

La calculatrice Casillas

Mais ils remirent les bonbons dans leur bouche. Il a secrètement rencontré le nouveau secrétaire d’État aux Sports et les conducteurs de sa candidature ont glissé qu’il l’avait fait juste en se présentant. «Si vous avez même reçu le nouveau chef du sport espagnol«, Ont-ils commenté. Pour finir de le convaincre, ils ont sorti les numéros de l’Assemblée, ont expliqué qu’il allait avoir un minimum de 57 soutiens – comme l’a dit la télévision officielle de Thèbes et Roures, Gol T -, et qu’il avait le soutien des deux organisations le plus puissant du football espagnol en dehors de la Fédération. Et ils ont même organisé plusieurs sondages sur différents sites sportifs pour voir qu’il gagnait! Iker n’a peut-être pas remarqué que les élections à la Fédération ne comptent pas le vote populaire.

Le fait est que tous ces arguments Casillas qui a déjà commencé à s’intéresser à l’affaire et autorisé jusqu’à ce que sa candidature soit filtrée sur le réseau Ser. Le gardien de but a continué à faire des efforts cette semaine et il aura même son premier acte électoral informel dans le Classic Match Heart contre Porto le 29 mars au Bernabéu, bien qu’à Madrid ils expriment clairement leur soutien inconditionnel à Rubiales. Iker, bien qu’il ne le rende toujours pas public, va pour tout. L’opération Melón a fini par être un succès pour Tebas et Aganzo, mais un échec futur pour Casillas. Ce ne sera pas parce que ses amis ne l’ont pas prévenu.