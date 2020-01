Lopetegui reconnaît que les pourparlers de Suso sont “avancés”

La fin de 26 ans est appelé à devenir le deuxième et dernier renforcement de Séville dans le marché d’hiver après Youssef En-Nesyri. Julen Lopetegui a été interrogé sur Suso lors d’une conférence de presse et il est reconnu qu’il a avancé les conversations du Cadix. Le footballeur de Milan il arriverait sous forme de prêt jusqu’en juin 2021 et avec une option d’achat obligatoire légèrement supérieure à 20 millions d’euros.

Lopetegui sur Suso: “C’est un joueur à notre goût”

“Je sais que l’option de Suso est ouverte, les négociations, mais il n’y a toujours pas de fonctionnaire. Nous allons attendre », a commencé Lopetegui. “C’est un joueur de notre goût et si ça vient, ce sera pour nous aider », a ajouté l’entraîneur de Séville.

Insistant sur ce point, Julen Lopetegui a révélé: «Les conversations sont avancées et c’est parce que c’est au goût du club, de la direction technique et du coach. Nous le connaissons bien, mais permettez-moi de faire un écart avec un joueur qui n’est pas encore arrivé parce que demain est une finale et les plus importantes sont celles qui sont en ce moment qui nous aideront à passer au prochain match nul. »

L’arrivée de Suso à Séville impliquerait le départ de Bryan Gil

Lopetegui a également parlé Bryan Gil, un footballeur prêté Leganés Si la signature de Suso est confirmée: «Nous verrons. Attendons un peu. Je sais que le marché vous intéresse beaucoup et bientôt nous verrons les mouvements des entrées et des sorties et ensuite nous le valoriserons“