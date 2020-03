L’optimisme sportif de Paul Finebaum pendant la pause COVID-19

Dans un monde où les sports ont été annulés ou reportés au cours de ce qui aurait été la première semaine du tournoi de basket-ball NCAA 2020, Paul Finebaum a déclaré qu’il “s’inquiétait pour les fans de sport d’un point de vue psychologique”.

Alors que l’épidémie du nouveau coronavirus, ou COVID-19, se poursuit et que le monde du sport a fait une pause pour tenter «d’aplanir la courbe», ce qui offre normalement aux fans une évasion est absent de notre vie quotidienne. Et nous n’avons aucune idée réelle de son retour.

Mercredi, l’analyste de football universitaire ESPN et SEC Network s’est entretenu avec Knoxville News Sentinel et a décrit la progression de l’humeur des appelants de son émission de radio de la colère à la confusion et un «niveau de désorientation presque psychologique».

“Les gens souffrent vraiment, et ils se débattent avec ça”, a déclaré Finebaum sur le podcast The Volunteer State. “Et je ne vais pas laisser quelqu’un dire:” Eh bien, le sport n’a pas d’importance. “Le sport est important. Ils importent beaucoup. “

Finebaum a déclaré lundi ou mardi – il n’était pas sûr exactement – quand il était au travail dans un immeuble généralement rempli de centaines de personnes, il a regardé par la fenêtre et les seules personnes qu’il a vues étaient des agents de sécurité.

“J’ai vraiment, pour la première fois de ma vie, l’impression que le monde touchait à sa fin”, a expliqué l’analyste de 64 ans. “C’était quelque peu exaspérant.”

Mais il a également partagé une perspective optimiste pour le monde du sport. Bien que l’on ne sache pas exactement quand des organisations comme la NBA, la LNH ou la MLB reprendront, Finebaum a déclaré qu’il pensait que les perspectives des amateurs de sport seraient sensiblement différentes.

Plus via la Knoxville News Sentinel:

«Je pense qu’ils reviendront plus gros à certains égards parce que je pense – c’est un cliché que tout le monde a prononcé à un moment donné de leur vie – mais je pense que tant que vous n’avez pas quelque chose, vous ne réalisez pas à quel point vous le manquez ou l’appréciez. Et je pense que peut-être nous reviendrons et l’apprécierons un peu plus.

“Parce qu’en ce moment, je suis aussi mauvais que quiconque quand je dis:” Hé, le Tennessee a un match terrible aujourd’hui, pourquoi le regarder? “Je donnerais tout de suite pour ce match que je tournais le nez à un il y a quelques semaines ou des mois. “

Chaque jour, sans sport, les fans apprennent et découvrent de nouvelles raisons pour lesquelles ils les aiment, a-t-il ajouté.

Lors d’une conférence de presse cette semaine, l’entraîneur de basket-ball masculin du Tennessee, Rick Barnes, a déclaré, via 247Sports.com:

«Je pense que certains d’entre nous découvriront que nous pouvons vivre sans regarder les sports. Nous pouvons découvrir qu’il y a autre chose là-bas et peut-être que nous avons mis trop de temps ici ou trop de temps là-bas. “

Lorsque le Knoxville News Sentinel a interrogé Finebaum à propos de ce sentiment, la personnalité de ESPN n’était pas tout à fait d’accord, citant à nouveau les sports d’évasion qui peuvent offrir aux personnes qui pourraient avoir du mal avec autre chose dans leur vie. S’exprimant sur l’impact des sports universitaires en particulier sur la culture américaine et ce que cela signifie maintenant, Finebaum a déclaré:

“Je ne sais pas si nous allons le découvrir ou non. Mais en ce moment, je pense que nous allons le manquer terriblement. Et une partie de la raison pour laquelle nous l’apprécions tellement et je pense que cela va tellement nous manquer, c’est que cela nous enlève l’esprit d’autres choses.

“Supposons que vous soyez déprimé par tout ce que vous vivez et que vous organisiez un match de basket, vous oubliez tout. Vous criez et hurlez et sautez de haut en bas. Un vendredi de mars, lorsque la température atteint enfin 75 pour la première fois, vous vous dirigez vers le Kansas et vous y asseyez et regardez un match de baseball ou de softball ou un match de tennis. C’est une évasion, mais c’est aussi beaucoup notre identité.

“Je serais la dernière personne en Amérique à dire que les gens ne portent pas les couleurs de leur école sur leur manche en termes d’estime de soi parce que je l’ai vécu une période assez importante. Et c’est ce que je fais. Je parle aux gens de leurs émotions et pourquoi ils aiment les choses et n’aiment pas les choses. Je sais d’où vient Rick, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple quand le sport occupe une place si importante dans notre vie. “

Écoutez plus de l’interview de Knoxville News Sentinel avec Finebaum ici.

