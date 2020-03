L’ordre d’abri sur place de Birmingham était après le coronavirus PSA de Saban

Birmingham, la plus grande ville de l’Alabama, a adopté à l’unanimité une ordonnance de mise à l’abri lors de la réunion du conseil municipal de mardi, ce qui était la décision responsable à prendre au milieu de la pandémie de coronavirus.

Et bien que le maire de Birmingham, Randall Woodfin, ait en fait recommandé l’ordonnance plus tôt dans la journée, cela ne pourrait probablement pas faire de mal d’avoir un soutien sur le sujet, oh, juste l’entraîneur-chef du football de l’Alabama, Nick Saban.

Mardi après-midi, le football de l’Alabama a publié une vidéo PSA sur Twitter de Saban, exhortant les Alabamans à prendre les précautions appropriées – comme la distanciation sociale et le lavage des mains – dans le but d’aplanir la courbe et de limiter la propagation du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Une heure plus tard, c’est arrivé.

L’ordonnance prévoit un couvre-feu de 24 heures jusqu’au 3 avril, mais permet aux gens de quitter leur domicile pour des travaux et des activités essentiels.

Nous ne disons pas définitivement que le message d’intérêt public de Saban a quelque chose à voir avec l’ordonnance adoptée à l’unanimité. Mais nous ne sommes pas ne pas le dire non plus.

Saban fait avancer les choses.

