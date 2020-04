Lorsque Jose Mourinho, qui a disputé ses 150 matchs à domicile à domicile, a pris fin en tant que manager d’un Real Madrid XI avec Ozil et Adebayor avec Dudek sur le banc

Plus d’une centaine d’entraîneurs avaient échoué.

107 entraîneurs, pour être précis, dont Alex Ferguson, Arsene Wenger, Rafa Benitez et Max Allegri.

Jose Mourinho, pendant neuf ans, un mois et dix jours, et un remarquable 150 matchs, est resté invaincu à domicile en championnat de football.

Mourinho a établi de nombreux records tandis que le manager de Chelsea et a continué d’étendre sa série ridicule de ne jamais perdre un match de championnat à domicile

Chelsea n’a jamais perdu un match de Premier League à Stamford Bridge sous lui, tandis que l’Inter était invaincu en Serie A au San Siro avec Jose en charge; Porto, quant à lui, a perdu à domicile lorsque le “ Special One ” était son manager, mais cette défaite 3-2 contre Beira Mar le 23 février 2002 a entamé une remarquable série de résultats qui a établi l’un des plus longs records de course en Football.

150 matchs de championnat à domicile invaincus; laissez-le couler. UN CENT ET CINQUANTE!

Le 2 avril 2011 – il y a exactement neuf ans aujourd’hui – il était temps pour Mourinho d’étendre son record à 151 matches.

Sporting Gijon, les ménés de LaLiga qui avaient passé la plupart de la dernière décennie dans la division Segunda, étaient censés être les dernières victimes de Mourinho; ils n’étaient qu’à trois points de la zone de relégation et se dirigeaient vers le Bernabeu pour affronter une équipe du Real Madrid, qui n’avait que cinq points de retard sur le leader, Barcelone.

Les 10 meilleurs moments drôles de la conférence de presse de Jose Mourinho

Bien sûr, l’équipe de Mourinho était affaiblie; Cristiano Ronaldo, en route vers une saison de 53 buts, était absent en raison d’une blessure, tout comme l’attaquant Karim Benzema et Marcelo, l’arrière latéral.

Mais son onze de départ ce samedi soir ne devait pas être raillé; Iker Casillas, Sergio Ramos, Sami Khedira, Angel Di Maria et Mesut Ozil ont tous commencé, tout comme Ricardo Carvalho, le défenseur central si important pour la course sans défaite de Mourinho préservée à Porto et Chelsea.

Le sport, d’autre part, se vantait de Nacho Novo; leur star qui a été amenée des Rangers l’été précédent.

. – .

Gonzalo Higuain était parmi les remplaçants du Real Madrid pour la visite du Sporting, aux côtés de Pepe, Ezequiel Garay et de l’ancien gardien de Liverpool Jerzy Dudek

Tout était censé être si facile.

Le destin, cependant, est une chose imprévisible; Sportif a gagné au Bernabeu pour mettre fin à l’écriture de l’histoire de Mourinho et laisser le livre des records indiquant sa course invaincue terminée à 150 matches.

Et qui était l’entraîneur qui a fait quoi Fergie, Wenger, Benitez et al. ne pouvait pas?

La réponse à cette question est Manolo Preciado, qui est décédé tragiquement un peu plus d’un an après cette victoire stupéfiante. Il n’avait que 54 ans et a subi une crise cardiaque fatale quelques heures seulement après avoir été nommé directeur de Villarreal.

. – .

Un an après la mort tragique de Preciado, une statue a été dévoilée en son honneur près du stade El Molinon du Sporting

Miguel de las Cuevas a marqué le but le plus important au Bernabeu, à 11 minutes du temps, mais il n’était pas le seul héros. Le gardien de but Juan Pablo était dans une forme inspirée, gardant une feuille blanche malgré le fait que le Real ait réussi 13 tirs cadrés contre celui du Sporting; «Une pieuvre orange aux mille mains», comme l’opinait la presse espagnole. L’équipe locale avait également un but refusé et un cri de pénalité refusé, mais ce n’était pas un smash and grab par le Sporting; non, ils méritaient la victoire, qui faisait partie d’une série de seulement deux défaites lors de leurs 12 derniers matchs de la saison pour non seulement combattre la relégation, mais terminer 10e, leur meilleur classement en 19 ans et leur meilleure ligue en neuf depuis.

. – .

Emmanuel Adebayor, prêté par Manchester City, a mené la ligne pour le Real Madrid contre le Sporting – sa performance a été largement critiquée

. – .

Miguel de las Cuevas a écrit son nom dans les livres d’histoire lorsqu’il a tiré devant Iker Casillas

Le record invaincu à domicile de Mourinho a été battu et, comme les bus de Londres, deux sont arrivés en même temps; à peine trois semaines après que le Sporting se soit imposé au Bernabeu et ait gagné, le Real Saragosse a fait de même, Angel Latifa saisissant une accolade de chaque côté du penalty de Gabi dans une victoire 3-2.

Une autre défaite à domicile en tant que patron du Real Madrid est survenue en 2011, avec la victoire de Barcelone 3-1 au Bernabeu le 10 décembre, avant que Mourinho ne revienne à Chelsea en 2013 et ait subi sa première défaite en championnat à Stamford Bridge l’année suivante, avec un modeste Sunderland obtenant Victoire 2-1.

Les Bleus sont restés invaincus à domicile lors de leur campagne victorieuse 2014/15, mais tout s’est effondré une saison plus tard; Crystal Palace, Southampton, Liverpool ET Bournemouth ont tous gagné dans l’ouest de Londres, avec Mourinho limogé un peu plus d’une semaine après avoir perdu contre les Cherries.

Il avait perdu la touche magique et, étant donné ce qui s’est passé depuis, il est difficile de croire qu’il l’ait jamais récupéré.

.