Lorsque l’ancien homme de Manchester United, Wayne Rooney, a rencontré Mike Tyson et a suivi son conseil pour devenir une jeune star

Lors d’une visite au Royaume-Uni au milieu des années 2000, Mike Tyson s’est assuré d’avoir eu l’occasion de rencontrer Wayne Rooney.

En tant que l’un des hommes les plus célèbres de la planète, Tyson avait repéré l’étoile montante de Rooney et décidé de le conseiller sur la gloire à un jeune âge.

Wayne Rooney – Instagram

Rooney et Tyson sont devenus des superstars en tant que jeunes hommes

Joe Egan, l’ancien partenaire d’entraînement de Tyson, était avec la légende des poids lourds pour son voyage et a déclaré à SunSport: «Wayne Rooney, en particulier, était l’une des stars que Mike voulait rencontrer parce qu’il avait tellement d’admiration pour Wayne.

«Alors, quand Mike était venu pour un discours après le dîner au Royaume-Uni il y a plus de 15 ans, à Manchester, j’étais avec lui.

«La table qui avait été réservée à l’équipe a été remise au personnel d’entraînement de Carrington car l’équipe était coincée dans la circulation après un match à l’extérieur. Mais sur une autre table, il y avait la femme de Wayne, Coleen, et sa famille.

Rooney a ensuite consolidé son statut de légende de Manchester United

«Mike avait préparé une présentation pour Wayne, mais il l’a plutôt présentée au frère de Coleen – le beau-frère de Wayne -.

«Bien que Wayne et l’équipe United n’aient pas pu se rendre à l’événement, je l’ai présenté à Mike dans un restaurant de Manchester appelé Lounge Ten plus tard dans la soirée.

“Cet endroit a une clientèle de haut niveau et un pedigree pour attirer les célébrités de la région, y compris les stars du sport A-list.

“Un ami de Wayne’s et Mike’s était propriétaire de ce restaurant qui a organisé un dîner intime privé pour Mike – pour seulement 100 personnes.”

Tyson, à seulement 20 ans, était le plus jeune champion poids lourd de l’histoire

Egan a ajouté: «Wayne était sur la lune pour rencontrer Mike et Mike était sur la lune pour rencontrer Wayne. Ex-boxeur lui-même, Wayne aime et suit le sport de la boxe et il est lui-même un très bon combattant.

“Parce qu’ils sont tous les deux des superstars, Mike a voulu parler à Wayne des pièges et des problèmes que les jeunes superstars pourraient rencontrer.

“Donc, Mike a donné quelques conseils et lui a donné des connaissances internes sur les choses à surveiller lorsque vous êtes une superstar montante.

«Wayne a vraiment apprécié ses conseils et sa préoccupation.»

