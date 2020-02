Los Angeles Galaxy appelle le capitaine de Barcelone

Il Barcelone C’est un magazine de poudre. Ces derniers mois, au cours de cette saison en général, le chaos a envahi Blaugrana aujourd’hui. Si cette semaine était Barçagate, qui a semé le doute sur la directive et a déjà porté une accusation importante, le mois dernier a été le licenciement de Ernesto Valverde, le préjudice de Luis Suarez et J’ai tremblé, la non-signature de Neymar… Tout cela met le club et son plus grand atout en échec, Leo Messi, à laquelle les prétendants commencent à apparaître partout: Los Angeles Galaxy demandez-le.

Le caractère unique du contrat de Leo Messi, qui lui permet de quitter cet été complètement libre du club, a en vil à Barcelone, plus quand du club les désordres continuent et continuent et affecte de plus en plus l’Argentin. Février a commencé avec quelques déclarations d’Eric Abidal qui a soulevé des cloques entre le modèle et Messi, qui a agi de manière atypique dans sa figure, avec un communiqué sur les réseaux sociaux chez le directeur sportif français.

Il Barçagate, utilisé contre lui et sa femme Antonella Entrer une longue liste d’objectifs des comptes de discrédit de la société I3 Ventures, est un autre axe déconcertant pour Messi, auquel il a agi avec prudence dès que la nouvelle a explosé: «La vérité est que je vois étrange que quelque chose comme ça arrive. Mais ils ont également dit qu’il y aurait des preuves. Nous devrons attendre pour voir si c’est vrai ou non.

Toutes ces causes, ajoutées au contrat unique de l’Argentine et à ses conditions de continuer, amènent les clubs à commencer à se positionner autour de Leo Messi. Le premier à avoir téléphoné à l’agent de 10 est un club américain. Selon Express, Los Angeles Galaxy aurait profité des dégâts originaires de Can Barça d’initier des contacts avec les représentants du joueur, de connaître leur situation et comment cela affecte tout cela pour leur personne, pour faire place plus tard à une proposition de se retrouver dans le Major League Soccer. Là, une vieille connaissance des Argentins milite comme Jonathan Dos Santos, ex-culé; et un compatriote l’entraîne comme Guillermo Barros Schelotto.

Peut-être une marche de sons prématurés Leo Messi à une ligue mineure comme celle américaine, mais Los Angeles Galaxy Ils ont déjà démontré leur pouvoir de persuasion et leur capital économique, avec des contrats de très haut niveau tels que Zlatan Ibrahimovic, David Beckham et Steven Gerrard, le tout d’un cache très élevé. Ce n’est pas la première possibilité d’évasion qui s’offre à l’Argentin, déjà tenté par le Beckham précité pour l’Inter Miami, séduit par Neymar pour le PSG et même achever sa carrière en Chine.