Los Angeles Lakers pour son retour sur la voie du succès en NBA

22 janvier 2020, 10 h 29 New York, États-Unis, 22 janvier (Prensa Latina) Les Lakers de Los Angeles visitent les New York Knicks aujourd’hui avec l’ambition de reprendre le chemin du succès lors de la saison régulière de la National Basketball Association (NBA) des États-Unis.

L’équipe mène la Conférence de l’Ouest, avec 34 victoires et neuf défaites, et mène les Los Angeles Clippers par 3,5 points (31-13) et par quatre les Denver Nuggets et l’Utah Jazz (30-13) .

Dans le seul match de la journée de mardi, l’attaquant Kawhi Leonard a réalisé un double-double de 36 points et 11 rebonds pour mener l’attaque des Clippers, vainqueurs 110-107 des Dallas Mavericks qui ont été battus sur une séquence de quatre succès consécutifs. .

Leonard avait les Clippers devant le tableau de bord tout le temps et, en plus, a obtenu la victoire quand après deux échecs de lancers francs de la base slovène Luka Doncic, avec 7,4 secondes à faire, il a capturé le rebond défensif.

Le joueur de la franchise Clippers a forcé l’attaquant letton Kristaps Porzingis à lui faire une faute personnelle et avec six secondes pour tirer la corne, il a marqué les deux buts qui ont assuré le triomphe d’Angelian.

Pour les Clippers, le garde Landry Shamet a obtenu 18 points, avec cinq triples, dont les deux qu’il a obtenus dans la dernière partie du match pour donner un avantage à son équipe.

Une autre escorte, la réserve Lou Williams, a terminé comme sixième joueur de l’équipe à marquer 16 cartes, a capturé cinq rebonds et distribué quatre passes décisives.

Le pivot Montrezl Harrell a également excellé dans le jeu intérieur des Clippers en quittant le banc et en marquant 12 points, avec neuf rebonds et deux balles récupérées.

La note négative pour la formation angélienne a été la perte due à une blessure de la base Patrick Beverley, qui avant de se retirer en première partie a marqué neuf unités, capturé quatre balles sous les cerceaux et distribué quatre autres aides.

Encore une fois pour l’attaque des Mavericks (27-16), Doncic a brillé, avec 36 points, 10 rebonds et neuf passes décisives, bien qu’insuffisant pour éviter la défaite.

Pour Dallas, l’avant-garde Tim Hardaway a contribué 13 cartes en tant que deuxième meilleur buteur et vétéran du centre-ville serbe Boban Marjanovic, qui est sorti de la réserve, est devenu le sixième joueur à obtenir 12 points, a capturé sept rebonds et a mis deux blocs.

Attaquant de départ des Mavericks, le Canadien Dwight Powell, à la fin du premier quart, est tombé au sol lors d’un jeu sans contact et s’est blessé au tendon d’Achille droit.

Pour sa part, la base de réserve portoricaine José Juan Barea a réalisé trois unités en huit minutes de jeu en marquant l’un des trois tirs sur le terrain (l’un des deux triples), a réalisé deux rebonds et délivré deux passes décisives.

.