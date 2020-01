Lou Williams partage l’histoire de Kobe prenant des chaussures Nike

À la lumière de la mort de Kobe Bryant lors du crash d’un hélicoptère en Californie dimanche, le monde du sport a été choqué. Kobe a été parmi neuf victimes dans l’accident mortel, qui a également coûté la vie à sa fille de 13 ans, Gianna.

Mais dans les jours qui ont suivi l’accident, certains des anciens coéquipiers de Kobe ont commencé à se remémorer leur temps avec les Lakers – fournissant ces moments joyeux pour aider au processus de deuil. Eh bien, laissez-le à Lou Williams et Nick Young pour fournir l’histoire dont nous avions tous besoin.

Young a tweeté que Kobe était le premier à le consulter avant et après son opération. Il se souvenait avoir répondu à Kobe qu’il allait dire à tout le monde le moment où Kobe avait jeté ses baskets.

Pour cela, Williams est intervenu et a partagé plus de détails sur cette histoire. Fondamentalement, les Lakers ont été emportés par les Trail Blazers, et Bryant a emporté les baskets Nike Kobe de ses coéquipiers – et les a jetées à la poubelle – parce qu’elles étaient trop «douces» pour les porter.

Il y avait aussi cette histoire après la perte de Portland (Langue NSFW).

S’il y a jamais eu une anecdote qui résume la nature compétitive de Kobe – même parmi ses coéquipiers – c’est probablement là.

