Lucas Pusineri ne baisse pas les bras après avoir perdu avec la gymnastique

Independiente est tombé à l’équipe de gymnastique de La Plata par 1: 0, mais l’entraîneur a laissé des messages positifs pour le “rouge”.

Le club d’Avellaneda n’est toujours pas en mesure de lever la tête, maintenant il est tombé sur une autre équipe “compliquée”, Diego Armando Maradona, qui se bat pour se sauver de la relégation. Pusineri était franc: “Le match n’était pas bon et le résultat ne l’a pas été. Je dois prendre les choses en main”

Celui qui est ressorti après un autre résultat négatif de l’équipe était l’entraîneur lui-même, qui a analysé le match contre le Wolf et a déclaré: «Le match n’était pas bon et le résultat ne l’était pas. Telle est la réalité, nous n’avons pas pu trouver le retour. Je dois prendre en charge et consolider le mieux possible pour le match de jeudi. L’analyse du match avec le match nul n’était pas bonne et avec le résultat final, pire. Nous avions des possibilités éloignées avec certains jeux mais il y avait des confusions dans le jeu », a commencé le DT.

«Nous avons un match très important à affronter. Nous allons essayer d’amener ces joueurs à lever la tête pour arriver au mieux. Vous devez réfléchir rapidement jeudi pour montrer votre personnage. Nous gagnons 1-0 et nous allons essayer de passer la phase », a expliqué Pusineri.

«Cela est inversé en s’entraînant, en parlant et en s’engageant davantage pour pouvoir gagner rapidement et passer la phase. Je pense que c’est possible », a déclaré l’entraîneur.