Lucas Vázquez choisit son onze idéal de tous les temps

Dans une récente série de questions pour les médias de Bleacher Report, le joueur galicien du Real Madrid a déclaré ce qui est, pour lui, le meilleur XI de l’histoire du football. Comme il ne pouvait en être autrement, il y a plein de coéquipiers. Ce sont les XI choisis.

1. Iker Casillas

Lucas Vázquez et Iker Casillas n’ont pas coïncidé en tant que membres de la première équipe, car tandis que l’un partait, l’autre arrivait. Mais il ne se trompe pas non plus lors du choix du gardien de but de Madrid, car pour beaucoup, il est le meilleur gardien de l’histoire.

2. Dani Carvajal

Ils ont passé presque toute leur carrière sportive à jouer ensemble. Premier dans l’équipe de jeunes du Real Madrid et depuis l’été 2015 dans la première équipe blanche et dans l’équipe espagnole. Actuellement, Carvajal est le meilleur arrière espagnol.

3. Sergio Ramos

Il ne pouvait pas manquer celui qui est son grand ami au Real Madrid. Ramos, en plus d’être le capitaine de la première équipe, est l’un des meilleurs défenseurs centraux de la dernière décennie et une légende à la fois pour son club et pour l’équipe nationale.

4. Carles Puyol

Il n’a pas non plus oublié l’éternel rival, nommant Carles Puyol comme l’autre défenseur central. L’ancien joueur du Barça était un exemple sur et en dehors du terrain et un défenseur central comme le sommet d’un pin, présent parmi les meilleurs défenseurs centraux de la dernière décennie et du début de l’actuelle.

5. Marcelo

La défense ferme la partie brésilienne du Real Madrid. Bien que loin de son meilleur moment, Marcelo ait été le meilleur ailier ces dernières années et en regardant les derniers matchs de la saison avant la pause, il avait encore beaucoup à dire au club blanc.

6. Luka Modric

Non pas parce qu’il est son partenaire, il ne mérite pas d’être sur la liste. Modric a été le moteur du Real Madrid pour la 3 Ligue des Champions consécutive et peut se targuer d’avoir été le seul joueur capable de briser le duopole de Messi et Cristiano au Ballon d’Or.

7. Andrés Iniesta

Le deuxième joueur de Barcelone est Andrés Iniesta. Toujours actif au Japon, il est le joueur espagnol le plus aimé de tous les temps, après son but en finale de la Coupe du monde 2010. Il est également le seul joueur espagnol à avoir été nommé meilleur joueur de l’UEFA en 2012.

8. Zinedine Zidane

Lucas Vázquez a correspondu à la foi aveugle de Zidane en lui et, sans surprise, il n’a pas oublié de l’inclure sur la liste. Même ainsi, la présence de l’entraîneur blanc est plus que justifiée puisqu’il peut se targuer d’être l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

9. Luis Figo

Figo était l’un des meilleurs joueurs des années 90 et du début du siècle, remportant le Ballon d’Or en 2000 et devenant le joueur le plus cher de l’époque. Mais, en plus de ces mérites, Lucas Vázquez l’a inclus parce qu’il était son idole enfant.

10. Lionel Messi

Le troisième et dernier joueur du Barça – sans compter le passé de Figo – est Messi. Comment pourrait-il en être autrement, Lucas Vázquez n’a pas oublié l’actuel Ballon d’Or et meilleur joueur ces dernières années.

11. Cristiano Ronaldo

Il n’a pas non plus oublié le meilleur joueur de l’histoire du Real Madrid et le grand protagoniste de tous les titres que le club blanc a remporté ces dernières années. Cristiano est le joueur avec le plus de Ligue des Champions (5, ne comptant que le format Champions) et a remporté le Ballon d’Or aux mêmes occasions.