L’Udinese enchaîne le troisième succès consécutif dans le football italien

12 janvier 2020, 13: 9Roma, 12 janvier (Prensa Latina) L’Udinese a battu Sassuolo trois buts par zéro aujourd’hui et enchaîné son troisième succès consécutif dans la Ligue italienne de football après sa 19e date.

Les locaux, occupants de la onzième place du classement général, ont ouvert le compte à la 14e minute de la première mi-temps grâce à l’attaquant local Stefano Okaka et avec un avantage minime ils ont atteint le repos intermédiaire.

Pour la deuxième partie, le choc a été incliné d’un côté et les opportunités pour les hôtes ont commencé à arriver avec plus de fréquence et de danger jusqu’à ce qu’à 68 Ken Sema place le deuxième sur son compte et l’Argentin Rodrigo de Paul place le chiffre final dans la remise finale.

Après ce succès, l’Udinese a atteint 24 unités et trois succès d’affilée tandis que Sassuolo était en 19 lignes, valide pour la 14e place avec trois défaites consécutives.

Dans d’autres résultats de la date avec le but de l’Argentin Germán Pezella la Fiorentina a dépassé la colista Spal 1-0, la Sampdoria a battu Brescia 5-1 soutenu par deux buts de l’attaquant vétéran Fabio Quagliarela et Torino a dépassé Bologne 1-0.

